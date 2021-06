shopping

Répondre aux besoins des animaux de compagnie

L'offre de produits et accessoires pour les chats et les chiens sur internet est grandissante. Il n’est pas toujours évident pour les propriétaires d'animaux de compagnie de trouver et de choisir l’accessoire qui répondra le mieux à leurs attentes.

Pour répondre à cette problématique, le Docteur Laurence Dillière Lesseur, Vétérinaire Comportementaliste, lance la boutique Catedogshop.com, en parallèle de son site de conseils Catedog.com. Une boutique en ligne qui propose des accessoires répondant parfaitement aux attentes des maîtres, en terme d’alimentation, de jeu, de couchage, de promenade ou de soins.





La caution d'une vétérinaire comportementaliste



Toutes les fiches produits de la boutique sont assorties de conseils vétérinaires du Docteur Laurence Dillière Lesseur. Cela permet d'identifier les bienfaits de tous les accessoires, ainsi que la meilleure façon de les utiliser pour qu'ils soient le plus bénéfiques possible.





Se faire plaisir avec des accessoires design

Laurence Dillière Lesseur a collaboré avec son mari Vincent Lesseur, designer graphique, afin de sélectionner des accessoires autant esthétiques, qu'attractifs pour les animaux.





Testé et approuvé par les animaux

Laurence et Vincent sont propriétaires de Twiny, un chat européen et de Phoebe, un Berger australien bleu merle. L'ensemble des produits proposés sur Catedogshop.com ont été testés sur les deux animaux, afin de s’assurer qu'ils apportent les bénéfices attendus.

Ainsi, le collier sport réfléchissant de couleur fluo permettra aux toutous de devenir les plus branchés du quartier. Tandis que les chats pourront se désaltérer dans une gamelle en céramique à la hauteur de leur raffinement.





Se faire plaisir à des prix accessibles

Sur Catedogshop.com, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour se faire plaisir et gâter son petit compagnon. La boutique en ligne Catedogshop.com propose toute une collection d’accessoires design à un prix accessible.

La livraison vers la France, la Belgique et le Luxembourg est gratuite dès 19 € d’achat.





laisse coton chien et chiot



Des conseils vétérinaires pour les chats et les chiens

Le site Catedog.com, quant à lui, est le premier site de conseils vétérinaires illustrés proposant plus de 1500 illustrations, photos et vidéos pour mieux comprendre chaque pathologie du chat et du chien.

Catedog.com accompagne les propriétaires d'animaux et présente de nombreuses informations utiles sur la santé, l’adoption, le comportement, l’alimentation, la reproduction et l’éducation des animaux de compagnie.



A propos de Catedog.com :

Catedog.com est un site de conseils vétérinaires illustrés sur le chat et le chien, destiné au grand public et se fixant pour objectif d'apporter une information fiable et compréhensible par tous. Catedog.com est ainsi le premier site à proposer plus de 1500 visuels, photos et tutoriels vidéos, illustrant chaque pathologie, pour mieux les comprendre. Catedogshop.com est la boutique en ligne de Catedog.com et propose de nombreux accessoires pour le bien-être comportemental et la santé du chat et du chien.