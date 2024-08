shopping







Simplifier la vie des mamans



Fashionizy a été pensé pour éviter aux mamans de passer leur dimanche derrière un stand de vide-grenier ou de perdre des heures à poster des annonces sur les sites de vente traditionnels, en attendant désespérément qu'un acquéreur morde à l'hameçon.



Désormais, il suffit que les mamans envoient les vêtements de leurs enfants à Fashionizy, qui rachète cash les pièces sélectionnées et se charge ensuite de leur revente. L’envoi des vêtements se passe via le réseau Mondial Relay et est totalement gratuit.





Comment ça marche ?

- Commandez votre Fashionbag sur le site et recevez-le dans votre boîte aux lettres.



- Remplissez le Fashionbag avec des vêtements correspondant à la charte de qualité de Fashionizy (uniquement des vêtements propres et en excellent état de marques enfants tendance et luxe).



- Déposez gratuitement le Fashionbag dans le point Mondial Relay de votre choix.



- Recevez rapidement par mail une estimation du montant auquel Fashionizy rachète vos vêtements.



- Validez l'offre et recevez la somme par virement ou un montant supérieur sous forme de bon d’achat à dépenser sur Fashionizy.



- Vos vêtements ne sont pas sélectionnés pour être vendus sur le site ou l’offre de rachat ne vous convient pas ? Vous pouvez autoriser Fashionizy à les donner à des associations caritatives partenaires.



- Vous préférez récupérer vos vêtements ? Fashionizy les renvoie soigneusement emballés via Mondial Relay (coût à votre charge de 8,90 €)

Un vide dressing online haut de gamme



Fashionizy a fait le choix d’un positionnement de marques luxe et tendances, car ce sont des vêtements particulièrement recherchés, dont les mamans prennent grand soin, et qui, à ce titre, parviennent en excellent état sur un marché de seconde main. L'objectif étant de permettre ainsi aux mamans de se faire plaisir sans se ruiner.



On trouve sur Fashionizy des marques telles que Bonpoint, Tartine et Chocolat, Little Marc Jacobs, Paul Smith, Kenzo, IKKS, Catimini, Lili Gaufrette, Levi’s, Jacadi,…



Les vêtements sont contrôlés un à un et vendus jusqu'à -70% du prix d’origine en magasin.





Pratique et solidaire



Au-delà du gain d'argent et de place dans les placards, Fashionizy donne une seconde vie aux vêtements de vos enfant; C'est l'occasion de faire un geste éco-responsable en faveur d'un mode de consommation maîtrisé.