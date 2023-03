shopping







La collection Gunnar x Marvel comprend neuf montures de lunettes représentant des personnages iconiques de l'univers Marvel, tels que Spider-Man, Miles Morales, Black Panther ainsi que les lunettes E.D.I.T.H. issues des laboratoires Stark Industries.





Performance et protection



Chaque monture sera équipée des verres Gunnar Optiks brevetés qui offrent la meilleure protection contre la lumière bleue nocive émise par les écrans, tout en améliorant la netteté, le contraste et la clarté visuelle. Cette lumière, émise par des sources lumineuses artificielles, influe sur la sécrétion de mélatonine et donc perturbe le cycle circadien (cycle naturel du sommeil).

Les verres Gunnar Optiks sont également reconnus pour aider à réduire la fatigue oculaire et les maux de tête associés à une exposition prolongée aux écrans. Pour cela ils intègrent un focus destiné à diminuer l’effort accommodatif de l’œil. Les verres Gunnar peuvent également être mis à la vue (équipement médical nécessitant une prescription et devant être délivré par un opticien diplômé).

"Nous sommes ravis de collaborer avec Marvel pour offrir aux fans de super-héros une collection de montures Premium. Cette collection fera non seulement référence à leurs personnages préférés, mais leur offrira également une protection visuelle de pointe contre les effets nocifs de la lumière bleue tout en combattant la fatigue visuelle due à la surexposition aux écrans" déclare Joe Croft, PDG de Gunnar Optiks.





Lumière bleue : un problème de santé publique



La licence Marvel permettra d’avoir une résonnance importante afin d’alerter sur un problème de santé publique. En effet, l’Académie Nationale de Médecine a publié, le 8 février 2023, un communiqué alertant sur les conséquences de la lumière des écrans sur l’œil et le cerveau des enfants et des adolescents.





Lancement imminant



La collection de montures Gunnar x Marvel sera disponible à partir du mois de mars dans les magasins spécialisés et en ligne. Les fans pourront choisir leur monture en fonction de leur héros préféré ou de leur style.

Pour plus d'informations sur cette collection de montures Marvel, visitez le site Web de la marque : https://gunnars.fr





