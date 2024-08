shopping

Le Principe



Sur JeChoisisMonPrix.fr, il suffit de proposer un prix en cliquant sur "Négocier" dans une page produit, et faire de très bonnes affaires.





Comment ça marche ?



La plateforme achète les produits, directement chez des fabricants, partout dans le Monde, en grandes quantités, et les livre sans intermédiaire, directement chez le client. De ce fait, les coûts de fonctionnement sont réduits. Par ailleurs, le site est doté d'une intelligence artificielle qui calcule en permanence la marge cumulée dans les 24h. Ce processus permet d’accepter des offres négociées, dès que la marge cumulée est bénéficiaire.









Petit prix et bonne action



Dénicheur de bons plans, Jechoisismonprix.fr a également pour vocation d'encourager la solidarité. Le site reverse ainsi chaque mois 1% de son chiffre d’affaire à l'association "Sourire d’enfant". Ainsi, à chaque transaction, le consommateur accomplit une bonne action.





Une communauté d'amateurs de bonnes affaires

JeChoisisMonPrix.fr constitue une alternative à la vente privée ou aux achats groupés, qui présente l’avantage d’être accessible à tous, sans condition, tout en restant compétitive. L'offre s'adresse à tous les acheteurs en ligne et amateurs de bonnes affaires en Europe (livraison 2.90€ et gratuite à partir de 49€ d’achat).



La plateforme propose par ailleurs un programme de parrainage. Elle offre à ses clients : 5% de coupons réductions "sans condition" et "cumulables". Cette remise est calculée sur les commandes effectuées par leurs filleuls.





A propos de JeChoisisMonPrix.fr



JeChoisisMonPrix.fr est une initiative originale créée par Julien Rebmann, chef d’entreprise, spécialisé dans le e-commerce depuis 2010. Le site propose aujourd'hui plus de 100 articles référencés. Son objectif est d’en répertorier 1 000 à la fin de l’année 2019.





Plus d'informations : www.jechoisismonprix.fr