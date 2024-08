shopping

Un détecteur de codes promo

Bankybee est un tout nouveau module dédié aux codes promo développé par une startup française basée dans la Drôme. Son fonctionnement est réellement novateur : il suffit de l’installer dans son navigateur pour profiter des réductions (codes promo) et parfois aussi d’un bonus cashback (pourcentage de la somme déboursée reversé à l’acheteur) proposé par le site e-commerce visité.





Gratuit et sans inscription



Simple d'utilisation, Bankybee permet de ne plus avoir à rechercher les codes promos disponibles sur les sites, le module le fait automatiquement pour l'utilisateur. Gratuit et sans inscription, tout le monde peut en bénéficier, à n’importe quel moment.



Mis au point progressivement depuis le début d’année 2017, le module est dorénavant opérationnel et sera des plus utiles pour les achats et cadeaux de fin d’année.



A l’occasion du lancement, le 24 novembre, une cagnotte 2€ spéciale sera reversée aux utilisateurs avec le code KXLEGP.





En résumé, Bankybee c’est :



- Le projet d’une startup française

- Un module automatique novateur

- Des milliers de codes promo

- Plus de 1800 enseignes marchandes partenaires proposant des bonus cashback

- Un service 100% gratuit et sans inscription

- Un gain de temps et d’argent pour le shopping en ligne





Plus d'informations : bankybee.fr





Pour accéder au dossier de presse : bankybee.fr/file/bankybee-press.pdf