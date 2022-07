shopping







Un concentré de technologie

Un tapotement sur la branche tactile où se dissimulent haut-parleurs, micros et batterie, bref toute la technologie miniaturisée nécessaire à cette expérience sonore alternative, suffit, les lunettes pouvant se connecter par Bluetooth à votre téléphone portable par exemple, ou à tous les autres appareils connectés. La technologie audio d’Aether s’adapte aux déplacements et activités du porteur, en améliorant la clarté du son directionnel, en minimisant les bruits de fond et en préservant la discrétion, car inaudible pour l’entourage.





Designé comme un accessoire de mode

Les lunettes, d’un poids de moins de quarante grammes, en version soleil ou optique, sont déclinées en cinq modèles, de trois couleurs différentes, avec un souci du design affirmé, notamment avec une monture oversize très graphique, aux formes angulaires prononcées, pour la paire S2 qui peut s’arborer comme un accessoire de mode à part entière. Les lunettes sont livrées avec leur étui de protection en aluminium brossé permettant la recharge de la batterie en une heure pour une autonomie de 6 heures.



Prix indicatif : 430 à 470€

Pour télécharger la présentation comlpète, cliquez ici

Journée portes ouvertes de découverte de la marque AETHER

Mercredi 6 juillet , de 10h à 22h

10 rue Cimarosa 75016 Paris

Contact : +33 (0) 9 86 32 52 54

nina@ninaartspecs.com

https://www.ninaartspecs.com/actualité-copy

Pour télécharger l'invitation, cliquez ici