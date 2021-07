shopping



Nouvelle gamme de couches réutilisables ultras absorbantes



Modibodi est une marque de vêtements étanches. La marque lance une nouvelle collection de couches réutilisables pour bébés. La couche réutilisable Modibodi absorbe les liquides, repousse les odeurs et est antimicrobienne. Grâce à sa technologie brevetée Modifier Technology®, cette couche est la plus absorbante du marché. Elle peut contenir plus d'un litre de fuites pour une protection de 12 heures pendant la nuit.

Les couches réutilisables Modibodi : une solution durable pour la propreté des enfants



La gamme de couches réutilisables est une solution durable garantissant la propreté des enfants et permettant de simplifier la vie des parents. La gamme complète pour bébés comprend des couches réutilisables, un booster pack, un sac à couches réutilisable et des langes en bambou biodégradables.

Encourager l'utilisation des couches réutilisables



Modibodi a conçu cette nouvelle gamme pour encourager l'utilisation des couches réutilisables. En effet, le coût environnemental des couches jetables est énorme. En moyenne, un bébé a besoin d'environ 6 500 couches avant de passer aux sous-vêtements. Cela génère une tonne de déchets plastiques et prend plus de 150 ans pour se décomposer.



Modibodi utilise une technologie d'absorption innovante brevetée Modifier Technology ® afin de remplacer les couches jetables nuisibles à l'environnement. Modibodi offre ainsi une protection super absorbante pour les enfants sans constituer de déchets.







Un produit testé en laboratoire indépendant

Les couches Modibodi ont été testées en laboratoire indépendant afin de garantir la plus importante capacité d'absorption parmi les couches lavables du marché. Les couches Modibodi sont dotées d'une doublure noire en polybrosse qui repousse les odeurs, les taches et les solides.



Le tissu utilisé pour confectionner ces couches est doux pour la peau délicate du bébé. Par ailleurs, une seule couche offre une protection complète pendant la nuit, ce qui permet aux parents de dormir tranquillement en sachant que leur bébé est au sec.



Une taille unique adaptable à la morphologie de tous les bébés



Les couches Modibodi s'adaptent à chaque bébé en pleine croissance. Modibodi a développé une taille unique de couche pour les bébés pesant entre 5KG et 18KG.

Facile à laver et certification Oeko-Tex 100



Conçues pour faciliter la vie des parents, les couches Modibodi peuvent être jetées au lavage, sans trempage. Les couches Modibodi sont certifiées Oeko-Tex 100, ce qui signifie qu'elles ne contiennent pas de produits chimiques nocifs pour la santé.





Prix et disponibilités

Lot de 4 couches à 90 euros

Acheter sur eu.modibodi.com/

À propos de Modibodi

Modibodi a été fondée en 2011 par Kristy Chong, mère de quatre enfants, après avoir constaté la nécessité de développer une solution alternative aux couches jetables.

Les vêtements Modibodi® sont modernes et protecteurs, sont conçus pour donner plus de confiance et de confort à tous les corps. Pendant près de deux ans, la fondatrice et PDG, Kristy Chong, a passé son temps à concevoir, développer et tester sa technologie brevetée Modifier Technology ®.