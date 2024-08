shopping

Proposer des lunettes à un coût abordable tout en créant des emplois en France ? Cet audacieux pari est aujourd’hui relevé par Octobre71, la nouvelle marque de lunettes fabriquées en impression 3D.



"Aujourd’hui, la majorité des lunettes vendues en France sont fabriquées dans les pays asisatiques à bas coûts", explique Christophe Mouty, fondateur d’Octobre71, "C’est en cherchant comment renverser cette tendance que je me suis tourné vers les nouvelles possibilités offertes par l’impression 3D."

Lunettes ultra-légères



Après deux ans de tests, le résultat est là : des lunettes au design sympathique, ultra-légères, résistantes et entièrement fabriquées en France, dans l’usine francilienne du spécialiste de l’impression 3D Sculpteo pour les montures et dans le Jura pour les verres. Le tout pour un prix compris entre 89 et 129 euros en fonction des modèles, aujourd’hui commercialisés sur la marketplace du magazine ELLE ou directement sur le site d’Octobre71.





Nouvelle gamme



"Réalisées en polyamide, nos lunettes sont 30 % plus légères que la plupart des lunettes, fabriquées en acétate ou en plastique", explique Christophe Mouty, "Elles ont d’autre part l’avantage d’être particulièrement résistantes."



Grâce à sa souplesse, la technologie de l’impression 3D permet en outre de proposer des nouvelles collections en un temps record. Octobre71 vient de ainsi de dévoiler sa nouvelle gamme "Sport", qui complète sa gamme de lancement : "City".

À propos d’Octobre71



Octobre71 est le premier lunettier français à proposer des lunettes fabriquées en France à un coût abordable grâce aux nouvelles possibilités offertes par l’impression 3D.

Pour en savoir plus : www.octobre71.com



