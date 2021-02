shopping



De la frustration des femmes



Rêver d’orgasme à deux sans pouvoir en obtenir et être condamnée à lire la plénitude sur le visage de son partenaire ? C’est ce à quoi des millions de femmes sont confrontées. Les sondages en matière de sexualité sont sans appel : les femmes jouissent bien moins souvent que les hommes.



Si l’apprentissage de techniques de masturbation peut être pertinent, l’insatisfaction au lit quant à elle peut toujours persister. Et pour cause : la sexualité n’est pas juste une histoire de mécanique.

Les recherches scientifiques en sexologie indiquent que le stress et l’anxiété sont largement rapportés comme étant une cause des difficultés orgasmiques. À cela viennent s’ajouter : le fait de ne pas être assez excitée, les difficultés à communiquer mais aussi l'absence de pensées érotiques, le manque de lâcher-prise et les difficultés à se concentrer sur le moment présent.



Les participantes ont également accès à un Carnet d’Exploration interactif

grâce auquel elles pourront noter leurs réflexions et leur cheminement



Vers une sexualité plus enrichissante



En vue d’aider les femmes à développer leur potentiel orgasmique, la jeune entreprise OH OUI ouvre les portes de son programme Orgasme Duo. Divisé en 7 modules et composé de 17 vidéos, 39 audios et 28 exercices guidés, Orgasme Duo aborde des thèmes tels que la confiance, les blocages, la masturbation, le fonctionnement de l’orgasme, la communication mais aussi le lâcher-prise.



Les exercices proposés tout au long du programme Orgasme Duo sont variés : auto-massage, hypnose thérapeutique, méditation, introspection...



Leurs objectifs ? Aider les femmes à développer petit à petit leurs capacités à se toucher, à imaginer, à se concentrer et à libérer leurs blocages et leurs tensions. Orgasme Duo propose aussi des exercices guidés à faire en couple afin de lever la pression et d’installer davantage d’intimité.

Élodie Arcuri, consultante en Santé Sexuelle à l’origine du programme, adopte une approche à la fois bienveillante et encourageante. Les vidéos du programme reprennent les codes des réseaux sociaux, comme le partage d’expériences sur Youtube, et sont réalisées en « face caméra » pour plus de proximité. Tout au long du programme, chaque participante a l’opportunité de lui poser ses questions.

Persévérance, motivation et sérieux



Au cours des 7 semaines, Orgasme Duo donne l’opportunité de refaçonner progressivement son cerveau en vue de mieux savourer sa sexualité. Ce programme ambitieux est au prix de 425 euros lors du lancement. Ce prix comprend un accès à vie ainsi qu’à toutes les mises à jour futures.



Pour Elodie Arcuri : "Orgasme Duo est le programme que j'aurais adoré acheter il y a plusieurs années. Orgasme Duo peut réellement permettre aux femmes d’accéder à plus de plaisir et à une meilleure compréhension de leur sexualité. La vie est bien trop courte pour rester dans la frustration et se priver de toutes les joies que notre corps peut nous procurer."

