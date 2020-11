social



La rubrique Offres d’Emploi du www.sanitaire-social.com

Le portail www.sanitaire-social.com propose une rubrique Offres d’Emploi regroupant de très nombreuses offres ciblées pour le secteur de la santé et du médico-social. Les établissements clients du site peuvent ainsi, via leur interface dédiée, déposer librement et de façon très simple une ou plusieurs offres dans cette rubrique. Côté utilisateurs, la recherche d’offres peut se faire par poste et par zone géographique en quelques secondes.



Un partenariat stratégique avec Pôle Emploi

Avec environ une centaine d’offres d’emploi mensuelles déposées, le nombre de visiteurs consultant cette rubrique est en constante augmentation. Fort de ce succès et cet engouement, le portail www.sanitaire-social.com et le site du gouvernement spécialisé Pôle Emploi ont signé et officialisé en juillet 2020 un partenariat stratégique pour la promotion de l’emploi dans le secteur de la santé et du médico-social.

L’intégralité des offres d’emploi déposées par les établissements sur le portail est automatiquement mis en ligne sur le site de Pôle Emploi. L’ensemble des clients du www.sanitaire-social.com pourra ainsi bénéficier de cet apport considérable de visibilité, permettant une plus large diffusion de leurs offres mais également une promotion conséquente de leur établissement. En outre, cela permettra d’augmenter considérablement la fréquentation de cette rubrique, et offrira une vraie réponse pertinente aux professionnels du secteur en recherche d’un emploi.

Une évolution permanente

Ce partenariat permet également au portail www.sanitaire-social.com de gagner une véritable compétence en matière d’emploi, en particulier pour garantir la conformité des offres d’emploi des établissements. Grâce à Pôle Emploi, des dispositifs d’aide ont été mis en place pour les clients du portail afin de leur permettre de diffuser en toute sécurité des offres d’emploi qui respectent parfaitement le droit du travail et qui sont exemptes de toute connotation discriminatoire : aides en ligne, modération et contrôlé par les équipes en interne.

Toujours dans le but d’apporter encore plus de services à ses clients, le portail www.sanitaire-social.com continuera de développer progressivement cette rubrique pour en faire à terme un véritable job board, incontournable dans la recherche d’emploi spécialisée dans le secteur santé et médico-social.

Pôle Emploi c’est en moyenne 50 millions de visites mensuelles sur www.pole-emploi.fr et plus de 25 millions sur les applications mobiles.

A propos de l’ONPC

L’Annuaire Sanitaire et Social est édité par l'ONPC (Office National de Publication et de Communication), maison d’édition créée il y a plus de 60 ans, spécialisée dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.

