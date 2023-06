social





Un engagement historique en faveur de la cause des femmes



Fondée en 1902 par Jeanne Lestrat née Couturier, l'Action catholique des femmes s'est depuis toujours portée aux côtés des femmes dans leurs combats pour dénoncer les violences qu'elles subissent et défendre leurs droits, que ce soit dans l'Eglise ou au sein de la société. Ainsi, l'association publie, dès 2000, "Les violences faites aux femmes, briser le silence" un livre sur les victimes de violences conjugales et familiales qui s'appuie sur les témoignages de ses adhérentes.



Dans la continuité de ses engagements historiques, l'Acf annonce donc l'ouverture, le 1er juin 2023, d'une cellule d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences. Un projet initié sous l'ancienne présidence, muri et concrétisé ces deux dernières années.





Une plateforme d'écoute, de soutien et d'orientation



Le dispositif sera ouvert, dans un premier temps, les lundis après midi et jeudis matin et mobilisera 5 écoutantes, encadrées par l'association LPLUR'IEL, spécialisé dans la formation et le conseil en gestion de projets liés aux questions des violences sexistes et sexuelles.



"Nous sommes très conscientes de la complexité des situations que nous allons être amenées à traiter et de la vulnérabilité des personnes qui seront prises en charge par la cellule". indique Chantal Nguyen, présidente de l'Acf, "C'est pourquoi nous avons choisi de commencer doucement, afin de laisser aux écoutantes le temps de se former auprès d'intervenantes spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Pour autant, si le volume d'appel le nécessite, l'idée est bien évidemment de proposer des plages horaires plus larges une fois que nos équipes auront acquis l'expérience nécessaire".



Cette cellule d'écoute se donne pour vocation d'apporter un soutien aux femmes victimes de violences, qu'elles soient vécues au sein de la famille, du milieu professionnel ou dans l'espace public. Elle a également pour mission d'orienter les victimes vers des structures d'accueil ainsi que des associations d'accompagnement social et juridique adaptées à leurs besoins.





Un lancement en Ile de France avant d'étendre le dispositif à toute la France



Installée dans le 7eme arrondissement de Paris, la plateforme sera dédiée, au départ, aux appels issus de l'Ile de France, afin de diriger les victimes vers des structures de proximité, à même d'assurer une prise en charge rapide et de répondre à l'urgence. Cependant, l'association souhaite à terme implanter des cellules d'écoute en province pour étendre le dispositif.



En parallèle, l'Action catholique des femmes prévoit l'ouverture, à l'horizon 2025, d'un lieu d'accueil physique pour l'orientation des femmes victimes.



A propos de la Ligue des femmes françaises



Anciennement Ligue des femmes françaises, l’Action catholique des femmes est un Mouvement d’action catholique qui regroupe près de 1300 bénévoles qui puisent leur inspiration et leur action dans la vie chrétienne.



Fondée en 1902, elle fut l’une des premières associations féminines françaises.