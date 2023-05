societe



Inspiré du premier cas de cannibalisme contemporain en France

Intriguée par un entrefilet sur le premier cas de cannibalisme contemporain en France perpétué par un jeune mercenaire français paru dans le magazine Maximal en 2003, Dana Ziyasheva, alors fonctionnaire de l'UNESCO, se lance dans l’exploration des états d'âmes de ce soldat perdu à la dérive dans les conflits qui ensanglantent la planète dans les années 1990, des Balkans à l’Afrique en passant par la Birmanie.



Ainsi débute la longue piste qu’elle remonte à travers trois continents, deux guerres et un coup d'Etat. Dana Ziyasheva enquête aux Comores, interviewe miliciens et criminels de guerre en Croatie et s’infiltre clandestinement, vêtue en réfugiée, en territoire karen auprès de la guérilla en lutte contre la junte de Rangoun. Selon Eric Denécé, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement, "Choc" contient "une somme de recherche impressionnante sur le parcours d'un soldat perdu. Peu d’autres romans peuvent se vanter d’être aussi proches de la réalité".



Comme l’explique Dana Ziyasheva, "Le plus difficile a été de gagner la confiance des mercenaires et de les amener à m'ouvrir leur réseau. Avant de me rencontrer, ils pensaient tous qu’un homme se cachait derrière mon patronyme".





Une plongée dans l'univers de l'extrême droite française



Non contente d’empiéter sur l'espace très macho du mercenariat, Dana Ziyasheva plonge aussi dans le monde de l'extrême droite en France, très loin de son enfance passée à la périphérie de l'empire soviétique où l'idéologie communiste athée et la domination culturelle russe l'avaient éloignée de ses racines spirituelles nomades.



Forte de son expérience humanitaire de terrain auprès de communautés marginalisées, du nord de l’Irak à la Corée du Nord et passant par les régions ouïgoures et les tribus indigènes du Panama et du Costa Rica, Dana Ziyasheva exprime dans "Choc" une sensibilité particulière à l’encontre des populations civiles, et en particulier des femmes et des enfants victimes directes ou collatérales des agissements des mercenaires et des sociétés militaires privées.





Un polar entre témoignage et roman d'espionnage

"Choc" est aussi un condensé de regards sur le monde politique que Dana Ziyasheva a observé durant ses 20 années au service de l'UNESCO, dont elle a démissionné, afin de se libérer de son devoir de réserve et de publier ce livre. Le résultat est un polar politique noir, entre témoignage et roman d'espionnage, accessible à une audience large, incluant le public féminin, au-delà des seuls experts militaires et diplomatiques.

Pour Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE, "parfaitement documenté", "Choc" n’est pas sans rappeler "Chimères noires" de Jean Lartéguy : "L’auteure évolue sur un rythme haletant entre les accents de la tragédie grecque et les vers dérisoires des "Affreux" de Serge Reggiani. La descente aux enfers n’en est que plus captivante".

Pour consulter l’article sur l'affaire paru en 1996 dans le Journal du Dimanche, cliquez ici

A propos de l'auteure

Dana Ziyasheva s’est fait un nom aux Etats-Unis grâce à ses longs métrages "Defenders of Life" (ayant contribué à interdire les mariages impliquants des mineurs au Costa Rica) et le dystopique "Greatland", ainsi que le podcast de fiction sur iTunes et Spotify "How I’ve Solved the Homeless Crisis in Cali" en cours d’adaptation en série télévisée.

Avant de s’installer à Los Angeles, ella a travaillé comme reporter télé au Kazakhstan puis pendant 20 ans à l’UNESCO, à Paris, dans le nord de l’Irak, en Chine, en Corée du Nord et au Costa Rica, en tant que conseillère pour la communication et l’information, toujours œuvrant à donner une voix aux sans-voix.

Son portrait en vidéo : https://youtu.be/wKkmNZ74ksg



