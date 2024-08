societe



Internat mode d'emploi

"Si tu n’es pas sage, je t’envoie en pension !" Cette menace a longtemps pesé sur les épaules des enfants les plus récalcitrants, avant que mai 68 ne fasse son ouvrage, mettant à l’index les pensionnats pour plusieurs décennies. Ce n’est que depuis quelques années que les internats suscitent à nouveau un regain d’intérêt significatif en France. Actuellement au nombre de 1800, ils accueillent 250 000 élèves au total, scolarisés principalement dans le secondaire, dont environ un tiers dans l’enseignement privé.



Et paradoxalement, c’est en partie le fruit des évolutions sociétales d’après 1968, qui apporte aux internats ce second souffle. "Ce n’est plus uniquement la recherche de discipline ou les résultats scolaires qui motivent les familles", explique Pierre-Marie Le Bris, directeur général de la maison d’édition ONPC, qui a piloté la grande enquête du guide 2019 des internats privés, sorti en kiosque début avril. "Aujourd’hui, on observe l’émergence de nouveaux besoins : les internats viennent apporter un environnement serein et équilibré, dans un contexte de fragmentation de la cellule familiale. Familles monoparentales, recomposées…il est vrai que certains parents sont parfois bousculés, fragilisés, désorganisés. L’internat apporte une garantie de stabilité et un accompagnement scolaire de qualité, tout en offrant des réponses souples et humaines. On est très loin des méthodes autoritaires d’autrefois, comme le montre assez nettement notre enquête : parmi les points positifs, viennent en premier lieu les bienfaits de la vie en collectivité et l’épanouissement de l’enfant."





200 établissements passés au crible



Après une première édition en 2018 diffusée auprès des professionnels de l’éducation, le guide 2019 s’adresse, lui, au grand public. Il se veut un outil clair et pratique d’aide à la décision, pour des parents se retrouvant souvent seuls, sans la moindre ressource synthétique d’information sur le sujet. A travers les 90 pages du guide, ces derniers trouveront un panorama complet des 200 établissements référencés, mais aussi des conseils pratiques, des indications sur le fonctionnement, le budget, ou encore les questions à se poser impérativement avant d’opter pour l’internat.



"Le choix doit être absolument partagé avec l’enfant. Je conseille aux parents, après avoir repéré 3 ou 4 structures pouvant convenir, de se rendre sur place, avec leur enfant, de rencontrer les équipes, de participer aux portes ouvertes. Car c’est aussi une histoire de feeling. L’humain a une place primordiale.", précise Pierre-Marie Le Bris.





Prix et diffusion

Le Guide des internats privés 2019 est disponible depuis le mois d'avril dans plus de 3500 kiosques répartis à travers toute la France au prix de 4,80 euros.





