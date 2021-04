societe









Il pass sanitario: una riflessione a livello europeo



Il passaporto sanitario ideato dalla Commissione europea rappresenta un potente strumento giuridico. Sono pertanto necessarie forti garanzie di trasparenza, sia per il suo funzionamento che per i dati essenziali alla sua introduzione.





La prima class action europea



Poiché bisogna prima contarsi, all'azione collettiva europea precede una petizione. Con un minimo di 50 000 partecipanti, viene introdotta dagli avvocati una richiesta di documento presso la Commissione europea.

Dinanzi a un rifiuto di questa fase amichevole, i richiedenti possono unirsi all'azione giudiziaria collettiva. Il costo dell'azione viene suddiviso tra le migliaia di cittadini aderenti, per un importo a partire da 20 euro per partecipante.





Primo atto di trasparenza: dati di valutazione dei vaccini



Il pass sanitario europeo si basa sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini contro la Covid-19. In un primo momento, lo scopo dell'azione collettiva è quello di portare l'Agenzia europea per i medicinali a rendere pubblico i dati di valutazione dei quattro vaccini.

In effetti, tenendo conto della fragilità degli studi preliminari, l'Agenzia ha approvato questi vaccini in maniera provvisoria, sulla base di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale.





La trasparenza sul pass sanitario: un contropotere cittadino



Per gli avvocati Christophe Lèguevaques e Arnaud Durand, avvocati del foro di Parigi e promotori del progetto Dejavu.legal : " Di fronte a una forte sfida economica, la trasparenza è necessaria per ristabilire la fiducia e garantire le libertà individuali [3]".



Michèle Rivasi - Eurodeputata

Avvocati Christophe Lèguevaques e Arnaud Durand - avvocati del foro di Parigi

