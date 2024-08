sports

La Cambox Mkv3, c’est son nom, reprend les mêmes codes qui ont fait le succès des versions précédentes mais beaucoup plus moderne et encore plus proche des standards actuels.



En forme de boomerang

Le design inédit et très particulier en forme de boomerang permet ainsi à la Cambox d’épouser la forme du front de l’utilisateur et de son casque. Ses 2 bras articulés lui permettent de se positionner également sur un casque d’enduro ou de motocross en épousant toutes les formes de visières.







Fixation simple et rapide



La mise en place de la caméra se fait très simplement par l’utilisateur, qui va lui même placer la fixation Velcro© auto-collante sous la visière ou à l’intérieur de son casque. La Cambox est déjà équipée de la partie velcro femelle ce qui permet de la fixer très facilement et rapidement en la plaquant sur le velcro mâle collé sur le casque. A noter qu’une fixation Velcro© ULTRAGRIP est également disponible pour l’usage intensif en compétition avec une colle haute adhérence.





Intelligente, discrète, design, légère et sécurisante



La Cambox réinvente la caméra embarquée en proposant un nouveau concept de caméra intelligente, discrète, esthétique, légère mais surtout sécurisante car elle préserve l’intégrité du casque en conservant son rôle premier : celui de protéger la tête de son utilisateur.



Compatible avec tous les casques du marché



Son format miniaturisé permet à la Cambox de se positionner à l’intérieur de tous les casques y compris ceux équipés d’une double visière. Visière ouverte ou fermée, transparente ou teintée, la caméra adapte automatiquement la luminosité en temps réel tout comme les yeux d’une personne.









Qui allie sécurité et aérodynamisme



La caméra Cambox, grâce à sa forme arrondie, ne déborde pas du casque ou de la visière ce qui la protège des chocs lors d’une chute et qui supprime tout risque d’accrochage avec des éléments extérieurs (branches, tuyaux, fils...).



Son positionnement inédit parfaitement intégré derrière la visière ne procure aucune traînée aérodynamique ce qui permet de respecter la quête de performances en vitesse pour par exemple le Karting, les monoplaces, les barquettes, la moto...





sans la Cambox avec la Cambox

représentation de la traînée aérodynamique d’une caméra standard comparée à la Cambox





Centrée sur le regard sans réduire le champ de vision

Son positionnement inédit et son objectif centré entre les yeux permet de filmer au plus proche du regard, tout cela sans réduire le champ de vision de l’utilisateur.

La Cambox offre ainsi une nouvelle alternative pour filmer les mains libres ce que vous regardez pour capter vos plus belles émotions en toute liberté.



Angle de vue réglable du bout des doigts



La partie centrale de la Cambox est dotée d’un basculeur qui permet d’incliner son objectif pour changer son angle de vue verticalement sur 35°. Cette fonctionnalité ouvre le champ des possibles en élargissant l’usage pour de nombreuses utilisations: compétition, coaching, entraînement, loisir ...





Un concentré de technologies embarquées



La Cambox Mkv3 délivre des images de haute qualité grâce à son capteur vidéo SONY© et une ambiance sonore immersive grâce à ses 2 micros HD placés dans chaque aile de la caméra. La Cambox dispose également d’une antenne wifi intégrée et d’une application gratuite à installer sur son smartphone.

Vidéo FULLHD 1080 30 Images / sec ou 720 60 images / sec

Capteur vidéo SONY©

Antenne WIFI intégrée

Application smartphone gratuite Androïd et iOS

2 micros HD placés de chaque côté pour un son stéréo

Autonomie de 80 minutes

Seulement 16 mm d’épaisseur

Poids plume de 47 grammes seulement

Une caméra connectée pilotable depuis son smartphone



Une des grandes nouveautés de cette caméra, c’est l’intégration d’une antenne wifi qui en fait un objet connecté. Très simple d’usage, il suffit de télécharger sur son smartphone l’application gratuite Cambox (disponible sous Androïd et iOS) pour piloter sans fil la Cambox. Grâce à celle-ci l’utilisateur peut du bout des doigts : Visualiser en direct la vidéo et ainsi ajuster l’angle de vue de la caméra

Contrôler le niveau de charge de la batterie et le volume sonore du micro

Ajuster la balance des blancs qui est réglable via 5 modes : auto, nuageux, ensoleillé, éclairage LED, éclairage fluorescent.

Modifier l'exposition, très utile selon les prises de vues et l’univers dans lequel on se trouve (à l’intérieur d’un cockpit de voiture ou sans toit; karting, barquette, moto...)

Modifier la résolution HD1080 ou 720

Visualiser et transférer photos et vidéos sur smartphone/tablette.