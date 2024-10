emploi

La hiérarchie



Le statut d'indépendant permet de se libérer des liens de subordination a proprement dit et de n'être soumis qu'aux besoins émis par les donneurs d’ordre.



A contrario, le salarié est soumis à une hiérarchie et travaille pour un employeur qui se charge de lui confier des tâches en adéquation avec ses compétences.





Les horaires de travail



Être freelance signifie souvent être flexible sur ses horaires. Un freelance se doit donc de gérer son temps et ses missions en fonction des priorités et urgences imposées.



Le salarié est lui soumis aux horaires régis par le contrat de travail qui le lie à son employeur.





Le lieu de travail



L’indépendant est généralement libre de choisir son lieu d’exploitation. Sur un transat en été ou devant sa cheminée en hiver, libre à lui de choisir son lieu de travail. Certains se tournent vers des espaces de coworking dédiés afin de pouvoir se retrouver dans un cadre propice à la réflexion et à l’échange avec des pairs.



Le salarié évolue généralement dans un cadre de travail propre à l’entreprise d’accueil. Il peut s’agir d’un cadre fermé (bureau personnel) ou dans un cadre ouvert (open-space). Sauf exception comme le télétravail par exemple, le salarié est généralement soumis à un cadre professionnel imposé pour effectuer ses tâches.





Le temps de travail



À l’image des horaires, l’indépendant est généralement maître de son temps. Il gère son temps de travail en fonction de sa vie personnelle et pas le contraire puis organise son planning comme bon lui semble.



À l’inverse le salarié a des horaires imposés. Il doit donc ajuster sa vie personnelle à sa vie professionnelle et s’adapter.





La rémunération



L’indépendant a une rémunération variable. Cela dépend du nombre de missions et des montants négociés. Bien gérer ses finances est donc primordial afin de lisser ses dépenses et d’avoir une impression de régularité lors des rentrées d’argent.



Le salarié bénéficie d'un salaire fixe qu’il a préalablement négocié avec son employeur avant l’embauche. Une sécurité non négligeable car les coûts sont moins intéressants en termes de rémunération.





Les missions



Le choix des missions reste un élément de différenciation important entre salarié et indépendant. Le freelance a le choix de travailler avec qui il souhaite. Ainsi, chaque mission et chaque client donne un renouveau au quotidien et permet de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles.



En revanche, être salarié signifie avoir des tâches imposées et réaliser des missions fixes, régulières et effectives.





Quel choix faire ?



Les principales différences entre le statut d’indépendant et celui de salarié sont donc clairement identifié. Pour autant, il est possible d'opter pour un statut alliant le meilleur des deux. Ainsi, le portage salarial permet aux porteurs et porteuses de projets de concrétiser leur objectif entrepreneurial tout en conservant la sécurité du salariat (chômage, retraite, cotisations diverses…).





