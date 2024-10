mode-beaute



Verbreuil Paris et Ateliers Baudin sont deux Maisons françaises au savoir-faire reconnu dans la haute maroquinerie et la lunetterie artisanale. Récemment créés par des passionnés, ces ateliers sont les étoiles montantes du sur-mesure et du fait-main en France dans leur domaine respectif.



Deux Maisons uniques que tout rapproche : une passion commune pour l’artisanat et les belles matières, une vision moderne et respectueuse des traditions, une fabrication entièrement intégrée et maitrisée et la volonté de faire revivre le made in France dans ce qu’il peut offrir de plus beau.



Verbreuil Paris et Ateliers Baudin ont donc allié leur savoir-faire pour créer une collection capsule inédite à l'élégance stylée : des lunettes de soleil graphiques dans un écrin aux lignes pures et aériennes. Un duo pour les hommes et un duo pour les femmes, pensés et réalisés en collaboration entre les équipes des deux Maisons.



Les lunettes arborent un look chic et moderne dans des teintes châtains ou foncées. Leurs lignes soigneusement étudiées proposent un subtil équilibre entre traits géométriques et rondeur, afin de rappeler les codes de la Maison Verbreuil, tout en accompagnant harmonieusement les traits du visage. Les montures sont entièrement réalisées à la main en corne de buffle, matière noble, naturelle et légère et acétate.



L'étui, véritable écrin, reprend des couleurs et conquiert ses lettres de noblesse par sa géométrie aérienne et ses finitions raffinées. Un mariage réussi entre veau grainé et perche du nil aux couleurs éclatantes pour les femmes : rose vif et brique orangée… Une élégance plus discrète pour les hommes en veau grainé noir et lézard brillant, ou chèvre havane et Karung miel. L'étui devient ainsi une pièce de Haute Maroquinerie, et surtout un bel objet-à-vivre et à garder que l’on aime emporter partout avec soi.



50 exemplaires de chaque duo sont disponibles en exclusivité dans les boutiques parisiennes des 2 maisons à partir du 4 juin au prix de 880 euros.



A découvrir chez :



Ateliers Baudin

38 rue de Penthièvre, 75008 Paris.

Tel : 01 40 70 95 23

www.ateliersbaudin.com



Dossier de presse, cliquez ici





Verbreuil Paris

18 bis rue Saint Roch, 75001 Paris

Tel : 01 76 53 97 48



4 rue de Fleurus, 75006 Paris.

Tel : 01 45 49 22 69

www.verbreuil.com