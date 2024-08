entreprises

Chiffre d’affaires 2016 de 1 122,7 M€ en progression de +12,1%

Accélération de la croissance organique à +5,5%

Renforcement du pilier allemand du Groupe à +10,9% en organique

Succès de la transformation de la France confirmé

ACTIVITÉ 2016



Le chiffre d’affaires d’AKKA Technologies s’élève à 1 122,7 M€ pour l’ensemble de l’année 2016, en croissance de +12,1%.



Conformément aux objectifs communiqués au marché début 2016, chacune des 3 Business Units (BU) du Groupe affiche une croissance organique positive sur l’ensemble de l’année :

- Accélèration de la croissance du Groupe : +5,5% en organique contre +3,1% en 2015. Les acquisitions ciblées réalisées en 2015 et 2016 ont renforcé ses savoir-faire technologiques dans l’automobile et accéléré sa diversification dans les autres secteurs



- Croissance des effectifs : le Groupe comptait, au 31 décembre 2016, 13 252 collaborateurs (vs 12 222 fin 2015) dont 6 349 en France, 3 760 en Allemagne et 3 143 à l’international



- France : succès du plan de transformation lancé en 2015, matérialisé par l’accélération de la croissance organique et la forte amélioration des marges opérationnelles



- Allemagne : forte dynamique commerciale tirée par la croissance de ventes auprès des clients historiques et l’accélération de la diversification auprès des autres constructeurs automobiles et sous-traitants



- International : croissance organique solide portée par une progression soutenue dans le secteur de la mobilité et tempérée par le repli des activités dans le secteur de l’énergie.

Activité du 4e trimestre 2016 : AKKA Technologies affiche un chiffre d’affaires de 299,5 M€, en hausse de +4,9% en publié et de +1,4% en organique. Le ralentissement de la croissance organique au 4e trimestre est temporaire : il est imputable à une base de comparaison élevée (+6,3% au T4 2015) et à l’arrêt de certaines activités déficitaires de Matis, en France et à l’international (croissance organique de +3,4% hors Matis et activités Oil&Gas). La croissance organique en Allemagne est restée soutenue au T4 à +6,3%.







ACTIVITÉ PAR REGION



La Business Unit France a enregistré une accélération de sa croissance organique en 2016. La France affiche un chiffre d’affaires 2016 de 509,1 M€ en croissance de +8,3% dont +2,8% en organique. Dans un marché porté par la progression du secteur automobile et par le retour à la croissance du secteur ferroviaire, le Groupe bénéficie de son positionnement sur le secteur de la mobilité et de sa capacité à y gagner des parts de marché. Au 4e trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 133,0 M€, en léger repli de -1,1% par rapport au T4 2015, du fait d’une base de comparaison exigeante dopée par des ventes ponctuelles de matériel (+5,3% au T4 2015) et de l’impact de l’abandon de certaines activités non rentables de Matis (croissance organique de +5,2% hors Matis et ventes de matériel). La bonne dynamique commerciale et l’accélération des recrutements depuis le second semestre 2016 permettent d’anticiper une croissance organique 2017 supérieure à celle de 2016.



Les ventes de l ’Allemagne ont crû de +14,8% à 386,8 M€ en 2016, dont +10,9% en organique. La grande majorité des clients historiques, comme les plus récents, affiche une forte croissance. Le Groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes avec Audi, BMW, Bosch et Porsche. Au quatrième trimestre 2016, le chiffre d’affaires de la Business Unit ressort à 108,3 M€ en progression de +16,9% dont +6,3% en organique. La régionalisation lancée au second trimestre autour de trois grands bassins industriels (Allemagne du Nord, du Sud-Ouest et du Sud-Est), ainsi que les acquisitions d’Auronik, Erlkönig et Gigatronik1 vont renforcer l’agilité de la Business Unit, sa proximité avec les clients et son expertise dans les technologies d’avenir. Ce qui accélérera la diversification et l’amélioration progressive de ses marges.



Les activités internationales (hors Allemagne) enregistrent, en 2016, une progression de leurs ventes de 16,5% dont +2,7% en organique à 226,8 M€. Au T4 2016, le chiffre d’affaires ressort à 58,2 M€, pratiquement stable par rapport au T4 2015. Ce ralentissement temporaire est imputable au déclin des activités Oil&Gas, à une base de comparaison élevée (+9,6% en croissance organique au T4 2015) et l’arrêt des activités déficitaires de Matis. La croissance des activités internationales hors Matis et Oil&Gas s’élève à +7,3% au T4 et à +8,6% sur l’ensemble de l’année. La Belgique est stable en organique en 2016 (+0,2%). La République Tchèque (+13%), l’Espagne (+15%), le Royaume-Uni (+67%) ainsi que la Roumanie (+27%) affichent des croissances organiques à deux chiffres. La poursuite du déploiement du business model du Groupe sur les sociétés récemment acquises et l’accélération des recrutements anticipée au premier semestre 2017 devraient générer une croissance des activités internationales en 2017.



Au total, les activités hors de France ont progressé de +15,4% sur l’année, dont +7,9% en organique. Elles représentent 55% des ventes totales du Groupe en 2016.

1 En cours de négociations exclusives





ATTERRISSAGE 2016 ET PERSPECTIVES



2016

- Le Groupe a dépassé, pour la 3e année consécutive, ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marges. AKKA Technologies prévoit ainsi pour 2016 une marge opérationnelle d’activité en ligne avec les attentes du consensus, et supérieure à la marge de 6,1% enregistrée en 2015.



- Une décision du Conseil d’Etat a validé, fin 2016, l’application rétroactive du changement de doctrine de l’administration fiscale sur le crédit d’impôt recherche (« CIR »). Une dépréciation exceptionnelle de 24 M€ sera constatée sur le CIR des années 2010 à 2014 pour tenir compte de ce changement. Cette dépréciation n’a aucun impact sur la trésorerie d’AKKA Technologies, le crédit d’impôt relatif aux exercices concernés n’ayant pas été encaissé par le Groupe. Ce changement de doctrine n’affecte pas les comptes du Groupe pour les années postérieures à 2014, AKKA Technologies s’étant conformé par prudence à la nouvelle doctrine fiscale.



- Le succès et le potentiel de ses activités françaises permettront au Groupe de poursuivre ses efforts de R&D dans les prochaines années afin d’accentuer ses savoir-faire et son leadership en terme d’innovation.



2017 & 2018

- En 2017, le Groupe anticipe une activité dynamique tirée par le secteur de la mobilité. AKKA Technologies béneficiera des négociations en cours pour l’achat de Gigatronik, acteur clé de l’internet des objets en Allemagne, et des deux acquisitions annoncées ce jour – CTP System et Edelway – dans les Sciences de la Vie. Le Groupe espère ainsi dépasser dès 2017 le cap de 1,2 Md€ de chiffre d’affaires, initialement fixé pour 2018.



- La transformation réalisée en France, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international placent le Groupe dans une situation confortable pour atteindre ses objectifs de résultat opérationnel d’activité* de 100 M€ en 2018 avec une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%.

* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites





A propos d’AKKA Technologies