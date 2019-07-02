entreprises

EZI dévoile « Wonderful » - une nouvelle gamme premium pour la mobilité moderne



EZI a présenté à l’EICMA « Wonderful », une nouvelle gamme de produits premium. Elle se distingue par son design, son ressenti et sa manière de se connecter aux utilisateurs. Cette gamme débute avec deux modèles : la micro-voiture électrique EM05 et le maxi-scooter électrique Hypemax, tous deux conçus pour rendre la mobilité urbaine plus simple, plus intelligente et plus personnalisée.





EM05 : la micro-voiture urbaine AI-native



Développée selon le concept « Wonderful for Mobility », l’EM05 repose sur l’idée que la technologie doit être naturelle et agréable à utiliser. Elle apporte des fonctionnalités intelligentes et un design ludique au segment des micro-voitures urbaines.

Son extérieur personnalisable propose différents coloris et jantes, tandis que ses feux en forme de sablier lui confèrent une signature visuelle unique.

L’habitacle modulaire offre plusieurs choix de matériaux et de finitions, un contrôle par gestes, une interface « Wonderful » et plus de 50 paramètres configurables pour le confort et l’interaction. Conçue selon les normes automobiles, l’EM05 intègre un tableau de bord numérique, un grand écran multimédia et des systèmes de sécurité avancés.

Propulsée par un moteur de 10,6 kW, elle offre deux modes de vitesse (45 ou 85 km/h), une autonomie allant jusqu’à 150 km et une charge complète en environ deux heures.

Le prototype à toit ouvert présenté à l’EICMA sera suivi de versions à toit rigide et « beach » sans portes. Les prix seront annoncés en avril 2026, avec un début de production prévu en août 2026.





EM05 Micro-car



Hypemax : le maxi-scooter haute performance



L’Hypemax représente le modèle phare de performance d’EZI - un maxi-scooter électrique raffiné, doté d’un moteur de 10,6 kW, atteignant 130 km/h et accélérant de 0 à 50 km/h en 2,6 secondes. Il repose sur un concept matériel défini par logiciel et a été conçu par le célèbre designer Xie Yuxian.





HYPEMAX Maxi-Scooter



Autres modèles présentés par EZI



HYPESCRAM : un scrambler électrique au style rétro équipé d’un moteur central de 9 kW (vitesse maximale de 115 km/h), combinant performances et sécurité grâce à l’ABS et à plusieurs systèmes intelligents.



HYPEVOLT S : introduit un airbag de qualité automobile dans la catégorie des véhicules électriques légers, élevant les standards de sécurité active.





Stratégie à double gamme



Fashion Forward Series (TECO JET/GEAR) : axée sur le style urbain, la technologie intelligente et la sécurité (TCS, aide au démarrage en côte). Mecha Sports Series (TITAN R/S/F) : combine l’esthétique mécha et la performance sportive extrême. La présence d’EZI à l’EICMA 2025 souligne son rôle d’innovateur « Technologie + Écosystème », redéfinissant la valeur et le style de vie de la micro-mobilité électrique mondiale à travers la sécurité, le confort et le design intelligent.

À propos d’EZI



Fondée en 2023 par le groupe Keeway, EZI développe des solutions mondiales de mobilité électrique légère. Guidée par la philosophie « EZI, EASY GO », la marque crée des produits connectés et durables, soutenus par sa propre R&D et une chaîne d’approvisionnement numérique intégrée.

