Die Auszeichnung betraf das Produkt ReadyWise RW01-120 - Notfallnahrungs-Eimer mit 120 Portionen (Mittag- und Abendessen), das 13 verschiedene Gerichte enthält und eine Haltbarkeit von 25 Jahren bietet. Das Produkt wurde für seine Innovation, Zuverlässigkeit und seinen Beitrag zur zivilen und nationalen Sicherheit gewürdigt.



Das Verteidigungsministerium war der Ehrenschirmherr des Wettbewerbs, der Organisationen und Produkte auszeichnet, die zur Stärkung der Sicherheit und Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger sowie der Institutionen Polens beitragen.

„Es ist eine große Ehre, beim MSPO unter dem Ehrenschutz des Verteidigungsministeriums ausgezeichnet zu werden“, sagte Marian ZieliÅ?ski, Geschäftsführer von ABC Koncept Sp. z o.o. „Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung von Vorbereitung und bestätigt unsere Mission, zuverlässige und langfristige Nahrungsmittellösungen bereitzustellen, die Familien und Institutionen unterstützen.“



Kim Berknov, Direktor von ReadyWise UK, ergänzte: „Diese Auszeichnung zeigt den realen Wert der ReadyWise-Produkte für den Aufbau nationaler und individueller Widerstandsfähigkeit. Wir sind stolz darauf, dass ABC Koncept eine führende Rolle bei der Förderung von Lebensmittelsicherheit und Bewusstsein für Vorsorge in Polen spielt.“

Der Wettbewerb „Staatlicher Sicherheitsführer“ wird von der Vereinigung der Lieferanten für Uniformierte Dienste organisiert und zeichnet innovative Lösungen aus, die die Sicherheit und Einsatzbereitschaft staatlicher und ziviler Verteidigungssysteme verbessern. Der Preis wurde am 3. September 2025 während der MSPO-Messe verliehen - einer der renommiertesten Verteidigungsveranstaltungen Europas.

„Auszeichnung im Wettbewerb

Staatlicher Sicherheitsführer 2025“ „Zertifikat – Auszeichnung“



Weitere Informationen unter readywise.co.uk, readywise.co.uk/pl und megazapas.pl.

Über ReadyWise



ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Notfallnahrung mit Standorten in Salt Lake City und London. Das Unternehmen produziert hochwertige, wohlschmeckende, gefriergetrocknete Mahlzeiten mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren - ideal für den täglichen Gebrauch, Outdoor-Abenteuer und die Notfallvorsorge.



Weitere Informationen unter readywise.co.uk.





Über ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept ist ein autorisierter eCommerce - und B2B-Partner von ReadyWise UK in Polen und widmet sich der Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Haushalten, Unternehmen, Institutionen und NGOs. Ziel des Unternehmens ist es, Notfallvorsorge für alle zugänglich zu machen.



Weitere Informationen unter megazapas.pl.



