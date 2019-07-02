entreprises

Cette distinction concerne le produit ReadyWise RW01-120 - Seau repas d’urgence 120 portions (déjeuners et dîners), comprenant 13 recettes différentes et offrant une durée de conservation de 25 ans. Le produit a été salué pour son innovation, sa fiabilité et sa contribution à la sécurité civile et nationale.



Le Ministère de la Défense nationale était le parrain d’honneur du concours, qui met en valeur les organisations et produits contribuant au renforcement de la sécurité et de la préparation des citoyens et des institutions polonaises.

"Être reconnu au MSPO sous le haut patronage du Ministère de la Défense nationale est un immense honneur", déclare Marian Zielinski, Président de ABC Koncept Sp. z o.o, "Cette distinction souligne l’importance de la préparation et confirme notre mission : fournir des solutions alimentaires durables et fiables pour soutenir les familles et les institutions."



Kim Berknov, Directeur de ReadyWise UK, ajoute : "Cette distinction démontre la valeur concrète des produits ReadyWise dans le renforcement de la résilience nationale et individuelle. Nous sommes fiers de voir ABC Koncept jouer un rôle moteur dans la promotion de la sécurité alimentaire et de la sensibilisation à la préparation en Pologne."

Le concours Leader de la Sécurité de l’État est organisé par l’Association des Fournisseurs pour les Services Uniformés et récompense les solutions innovantes qui améliorent la sécurité et la capacité opérationnelle des systèmes de défense étatiques et civils. Le prix a été remis le 3 septembre 2025 lors du salon MSPO, l’un des événements les plus prestigieux de l’industrie de la défense en Europe.

Pour plus d'informations, visitez readywise.co.uk, readywise.co.uk/pl et megazapas.pl.

À propos de ReadyWise



ReadyWise est un leader mondial des solutions alimentaires d’urgence, avec des centres à Salt Lake City et Londres. L’entreprise produit des repas lyophilisés de haute qualité et savoureux, offrant une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans - idéals pour un usage quotidien, les aventures en plein air et la préparation aux situations d’urgence.



En savoir plus sur readywise.co.uk.





À propos de ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept est un partenaire eCommerce et B2B agréé de ReadyWise UK en Pologne, dédié au renforcement de la résilience des foyers, entreprises, institutions et ONG. Sa mission est de rendre la préparation accessible à tous.



En savoir plus sur megazapas.pl.




