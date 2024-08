entreprises





Du 15 mars au 6 avril, via l’enquête HappyAtWork, les salariés d’ASI se sont exprimés sur leur vécu quotidien au sein de l’entreprise. Ils ont ainsi répondu à 18 questions dans 6 domaines majeurs : progression professionnelle, environnement de travail stimulant, management, motivation, fierté et plaisir/fun.



Pour la seconde fois, ASI a réuni les 3 critères (taux de participation d’au moins 50 %, note supérieure à 3,8/5 et taux de recommandation excédant 60 %) permettant à une entreprise d’être labellisée HappyAtWork. Mieux, l’ESN a enregistré une progression sur l’ensemble des indicateurs-clés. Cette année, 214 collaborateurs ont répondu à l’enquête, soit un taux de participation de 57,5 % (contre 51 % en 2016). La note globale attribuée à ASI s’élève de même à 4,01/5 en 2017 (contre 3,85/5 pour 2016).





Cette progression le confirme : ASI est une entreprise où il fait bon travailler. Pour Magali Barbey, qui a porté cette démarche, les clés de la réussite se trouvent du côté de l’humain. "Repenser l’environnement de travail ou nommer un chief happiness officer ne suffisent pas à l’épanouissement professionnel des salariés, commente la directrice marketing et communication de l’ESN. Le bien-être au travail chez ASI résulte d’abord de la culture de l’entreprise, qui privilégie l’écoute et la bienveillance à l’égard de chacun."



Une vision partagée par les équipes d’ASI, comme en témoignent les avis déposés lors de l’enquête HappyAtWork. Les femmes et les hommes, qui ont répondu, soulignent "des relations humaines de qualité", "la proximité et la disponibilité des managers", "des échanges constructifs" ou encore "la bonne ambiance entre collaborateurs".





Pour ASI, le label HappyAtWork n’est pas qu’un "coup de tampon". Son obtention présente divers intérêts, à commencer par la capacité à mieux se situer par rapport aux autres entreprises, du même secteur ou non. En 2016, ASI occupait le 10e rang en France des entreprises de 250 à 5 000 employés où l’on se sent le mieux. Dans ce top 10, elle était la seule représentante des Pays de la Loire.



Selon Jean-Paul Chapron, président d’ASI, cette labellisation apporte aussi de nombreux enseignements, qui permettent d’identifier des lignes d’amélioration et des actions à engager. Suite au premier HappyAtWork, obtenu en 2016, l’entreprise a ainsi nommé un directeur de l’innovation. Dans ce domaine, les salariés attendaient qu’ASI aille plus loin. D’autres actions, depuis, ont été conduites, telles que la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) ou encore l’organisation de petits déjeuners mensuels sur les différents sites de l’entreprise, afin de favoriser la convivialité. De quoi structurer une politique sociale active.



Plus largement, le label HappyAtWork 2017 vient s’inscrire dans les nombreuses démarches engagées par ASI en faveur de la Responsabilité Sociétale et Environnementale.