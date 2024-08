entreprises



Bénéficiant d'une situation stratégique, à proximité immédiate des autoroutes A7 et A49 menant à Lyon et à Marseille, à quelques minutes du centre-ville, le centre d’affaires de Valence ouvrira en tout début d’année 2018. Il propose à la location de plus de 20 bureaux équipés, un espace coworking et 3 salles de réunion. Entièrement rénovés, tous les espaces de travail, répartis sur environ 800 m², sont en lumière naturelle et installés dans un environnement au calme au coeur du parc d’activités des Auréats, au 105 rue des Mourettes.



"En 2013, BURO Club avait comme objectif de doubler la taille de son réseau en 4 ans, ce que nous avons réalisé avec 2 ans d’avance sur le planning prévu. Nous sommes ravis d’accueillir Valence comme 250ème centre du réseau BURO Club. Cette arrivée survient quasiment le jour de nos 25 ans." déclare Frédéric Dathy, Président de BURO Club.



"Nous avons choisi l’enseigne BURO Club pour son expérience depuis 1992 dans le métier des centres d’affaires, la qualité des solutions proposées à ses clients en terme de location d’espaces de travail, de coworking et de domiciliation, ainsi que pour le dynamisme de son réseau", soulignent Florian et Lilian Raillon, dirigeants de BURO Club Valence.



"Afin de proposer un service d’excellence, nos espaces ont été rénovés et seront animés par une professionnelle du métier en la personne de Morgane Clément qui en sera la responsable", poursuit Florian Raillon. BURO Club Valence ouvrira ses portes au tout début d’année 2018 et les réservations d’espaces de travail sont d’ores et déjà ouvertes.





A propos de BURO Club



Créé en 1992, BURO Club est un réseau de 250 centres d’affaires indépendants répartis en Europe et également en Asie, Etats Unis et Afrique du nord.





Plus d’information : www.buro.com / www.buroclub.eu