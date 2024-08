L'association "La Journée nationale du commerce de proximité" (JNCP) décerne chaque année depuis 2009 un label qui récompense une politique volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement des activités économiques de proximité au sein de la ville. Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques qui en sont ainsi honorés. Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville représentant des "sourires" (de 1 à 4 sourires) et trouve sa place bien souvent au voisinage immédiat de celui des "Villes fleuries" ou des "Villes internet".





Le concours du label national et la remise des prix



Un palmarès éloquent, les 12 trophées décernés parmi les 35 nominés remarqués par le jury, ont été dévoilés le 20 mars dernier, lors de la huitième cérémonie de remise des prix, dans un lieu d'exception à Paris, le Musée Grévin. 250 personnalités du monde du commerce représentées par les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les fédérations professionnelles ou les unions commerciales et les partenaires privés ont pu applaudir et féliciter les lauréats.



Le palmarès détaillé, ville par ville est disponible sur le site www.jncp.fr





La journée national du commerce de proximité (JNCP)



Ce rendez-vous annuel du commerce est bien le point d'orgue du travail collaboratif remarquable des acteurs économiques. En fédérant les moyens humains et matériels du territoire, on valorise une économie locale dont le développement suscite bien des interrogations.





Des résultats perceptibles



Présente dans plus de 400 villes, la JNCP s'inscrit dans une action conviviale et transversale autour de ces valeurs inaliénables et intangibles du "Commerce dans la Ville". Cette démarche constitue véritablement notre ADN et montre, par les résultats obtenus en termes de visibilité, la pertinence des actions suggérées et développées dans les communes ou EPCI participantes. Le dispositif JNCP, qui s'appuie également sur de nombreux partenariats publics et privés, prépare la neuvième édition de la JNCP qui se déroulera le 14 octobre prochain sur l'ensemble du territoire français.



Plus d'informations : www.jncp.fr