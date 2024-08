mode-beaute

Objectif pour l’enseigne, élue pour la deuxième année consécutive meilleure chaine de magasin en parfumerie et cosmétique en France : recrutement et fidélisation.





Exclusivité Lanvin Modern Princess Eau Sensuelle

En 2016 naissait Modern Princess, la nouvelle héroïne des temps modernes selon Lanvin. Cette fois, l’Eau Sensuelle révèle un parfum de peau, une invitation plus intimiste, plus douce.

Une fragrance addictive à prix accessible pour séduire une nouvelle clientèle.

En exclusivité dans toutes les parfumeries Beauty Success toute l’année 2018!

Avant-première Azzaro Chrome Under The Pole

Filiation, transmission, respect de l’environnement… Autant de valeurs chères à Beauty Success portées également par les expéditions Under The Pole, une aventure familiale au secours des océans. Azzaro renouvelle son soutien à ce projet et, comme une évidence, propose sa nouvelle Eau Sans Alcool en avant-première dans les parfumeries Beauty Success.

Une version innovante de Chrome, une Eau de Toilette sans alcool. Pour se parfumer à même la peau et ressentir la fraîcheur saisissante venue tout droit des régions polaires.

En avant-première dans les parfumeries Beauty Success jusqu’au 28 mai 2018.

Avant-première Guerlain L’Homme Idéal Intense

Après de beaux résultats démontrés sur L’Homme Idéal Sport en 2017, la maison Guerlain renouvelle sa confiance cette année en jouant son nouvel Homme Idéal Intense en avant-première dans les parfumeries Beauty Success.

Un parfum masculin luxueux et racé, boisé oriental épicé vigoureusement élégant.

En avant-première dans les parfumeries Beauty Success.

Avant-première Lacoste L.12.12 Duo Eaux Fraîches

Pour la deuxième année consécutive Lacoste a choisi Beauty Success pour dévoiler son second duo de parfums en avant-première. Après le Duo L.12.12 Magnetic de 2017, voici le terriblement tentant Duo Eaux Fraîches.

Un féminin floral mêlant pamplemousse, notes aquatiques et jasmin pour elle et un masculin frais alliant limoncello, notes aquatiques et eucalyptus pour lui.

En avant-première dans les parfumeries Beauty Success jusqu’au 2 juillet 2018.





A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte aujourd’hui plus de 520 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.

Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr