Une marque née en 2021 sous le signe du multiculturalisme

Cipango Paris s'est fait connaître en réalisant son premier défilé en octobre 2021. Il avait permis au public de découvrir la toute première collection de la marque qui était inspirée de la fusion entre le Japon et les USA des années 70.



Cet évènement, de la même façon que tous les suivants, a directement connu un succès admirable, et ce particulièrement grâce à la fraicheur que la marque apporte sur le marché de la mode ainsi qu’au message axé sur le multiculturalisme passé à travers les différents shows.



Cipango a fait le choix d’organiser régulièrement des évènements notamment des défilés afin de présenter au public ses produits iconiques. D’ailleurs, son tout dernier défilé, qui s’est déroulé en mars dernier, a permis au public de découvrir la collection printemps­été 2022 qui s’est inspiré d’une fusion entre Namibie et la France futuriste des années 60.





Plus de 90% de matières naturelles

Pour cette collection automne­hiver, Cipango s’inspire cette fois­ci des couleurs et des expressions des carnavals Dominicains et du style minimaliste des Coréens. La collection regroupe 12 produits, avec différents coloris : un body, un gilet, un pantalon et deux robes. Destinés à la femme moderne qui apprécie un style vestimentaire minimaliste avec des couleurs chaudes.



Pour les hommes, une chemise à manches longues en laine satinée avec inserts. Patte de boutonnage cachée.



Cipango propose également une veste et un pull unisexe. Bi­matière (velours et lin) pour la veste et col ras du cou avec imprimé carnaval sur la poitrine et tissu coloré aux poignets pour le pull.



Les nouveaux vêtements se déclinent en cinq tailles différentes (S / M / L / XL / XXL).

"La collection d'été a été très appréciée et les retour étaients positifs. Le fait que les vêtements soient Made In France est un gros plus et cela plaît énormément aux personnes au vu du contexte écologique actuel. J'espère combler à nouveau avec la collection automne-­hiver", affirme Paola Pimentel.

La nouvelle collection sera présentée au public le samedi 02 octobre à 16h30.



Paris, 75011, 3 Passage Saint­Sébatien.



Plus d'informations : https://cipangoparis.com

A propos de Cipango

Basée à Paris, la marque a été fondée en 2021 par Paola Pimentel. Multiculturalisme, savoir-faire francais et upcycling, voilà les trois piliers de la marque. Le principe même de Cipango est la fusion de cultures opposées, de mettre en avant des métissages qui offrent des inspirations variés.



Cipango est actuellement distribuée dans deux boutiques parisiennes, deux boutiques new-yorkaises, et une nouvelle boutique a Londres a partir de novembre 2022.





Contact presse



Romain DOUCELIN

Tél : 06.48.19.81.45

Mail : doucelin.corp@yahoo.com