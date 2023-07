mode-beaute





Texture spéciale été



ELIXIR Matifiant à la Malachite est une nouvelle formule de la routine de beauté matinale de KLYTIA : CHRONOSOINS MATIN.



La particularité de Elixir Matifiant à la Malachite, cette crème de jour, est sa texture légère et veloutée, qui glisse sans effort sur la peau, la laissant nourrie et rafraîchie. De plus, cet élixir innovant possède certains actifs aux propriétés matifiantes, ce qui en fait une prébase de maquillage idéale.





La malachite : Votre bouclier anti-âge



La malachite s'est formée au cours de millions d'années, ce qui donne un superbe affichage de teintes vertes vibrantes et de motifs complexes. Son apparence fascinante en a fait un favori parmi les amateurs de bijoux et les collectionneurs, mais ses avantages vont bien au-delà de la simple esthétique.



L'un des attributs les plus remarquables de la malachite est sa capacité innée à protéger la peau. Cette pierre remarquable agit comme un bouclier contre les agressions extérieures, aidant à éloigner les polluants nocifs, les toxines et les radicaux libres qui peuvent faire des ravages sur le teint.



En formant une barrière naturelle, la malachite garantit que votre peau reste à l'abri des facteurs de stress environnementaux, lui permettant de conserver son éclat et sa vitalité de jeunesse. De plus, la malachite possède des propriétés hydratantes exceptionnelles, aidant à reconstituer les niveaux d'humidité de la peau et à maintenir une hydratation optimale. Cela garantit que votre teint reste souple, doux et nourri, favorisant une apparence saine et lumineuse.



En plus de ses propriétés protectrices et hydratantes, la Malachite est également connue pour ses effets calmants et apaisants. Avec sa douce énergie, cette pierre exquise aide à atténuer le stress et l'anxiété, favorisant un sentiment de paix intérieure et de tranquillité.



Nouvelle technologie de protection solaire : présentation du FPS 20 pour une protection ultime contre les UVA/UVB



Avec la prise de conscience croissante de l'impact néfaste de l'exposition au soleil sur la peau, il est devenu impératif d'investir dans une protection solaire efficace. Le filtre solaire de KLYTIA (SPF 20) offre une solution très efficace, garantissant que votre peau reste protégée des rayons nocifs du soleil, tout en vous permettant de profiter du plein air en toute confiance. La formule avancée de SPF 20 combine les dernières recherches scientifiques avec les meilleurs ingrédients, offrant un puissant bouclier contre les rayons du soleil.



Nous comprenons que la peau de chaque individu est unique, c'est pourquoi notre SPF 20 est formulé pour être doux pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Il est également non gras et se fond sans effort dans la peau, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien. En plus de ses propriétés de protection solaire exceptionnelles, notre SPF 20 est enrichi d'ingrédients nourrissants qui aident à hydrater et revitaliser la peau. Cela garantit que votre peau reste saine, souple et éclatante, même après une exposition prolongée au soleil.

La poudre naturelle de tapioca pour un effet matifiant

KLYTIA introduit un autre ingrédient d’origine naturelle : la poudre de tapioca, afin de matifier votre peau le matin. Le tapioca sert de base de maquillage, offrant une multitude d'avantages pour améliorer votre routine beauté. Grace au tapioca ELIXIR MATIFIANT à la Malachite contrôle efficacement l'excès de sébum et de brillance, créant une toile lisse et mate pour votre application de maquillage.



Contrairement aux autres prébases, ce produit offre une sensation légère et respirante. Il glisse sans effort sur la peau, laissant un fini velouté qui améliore non seulement la longévité de votre maquillage, mais assure également une tenue confortable tout au long de la journée



En incluant l'Elixir Matifiant à la Malachit dans votre routine de beauté le matin, vous bénéficierez d'une combinaison impeccable de principes actifs et d'ingrédients qui agissent en harmonie pour hydrater, protéger et équilibrer votre peau tout au long de la journée très chaude d’été.

A propos de KLYTIA



KLYTIA est une marque française fondée en 1895 à Paris à l’origine du premier institut de beauté au monde. Elaborée selon le principe de la Chronobiologie (étude des rythmes du corps), en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Paris, KLYTIA innove et propose les Chronosoins KLYTIA, la première ligne de soins de beauté qui respecte en même temps le rythme biologique de la peau et le style de vie des femmes. Les Chronosoins KLYTIA sont trois rituels de beauté 100% végans, innovants à vivre, le matin, le soir et le weekend.

https://klytia.parisa