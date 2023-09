mode-beaute

De cet objectif est né le terme de Tricoter’happy. Le tricot ou le crochet sont en effet idéals pour vivre un moment de relaxation et pour ressentir la fierté d’avoir créé un ouvrage de ses propres mains. Il a même été prouvé que cela stimule les hormone du bien-être...



Les arts du fil sont aussi une manière originale et universelle de créer des liens et de connecter les différentes générations... Mais lorsqu’on est novice ou débutant en la matière, il n’est pas forcément facile de se lancer, malgré la meilleure volonté du monde. Heureusement, Happywool.com a pensé à tout et prouve une nouvelle fois que l’accessibilité à la créativité n’a pas de limite. La marque lance aujourd’hui sa super nouveauté : Les Kits Happywool.com disponibles à la commande, pour réaliser en toute simplicité des pièces uniques et magnifiques.





Les Kits Happywool.com tout-en-un, idéals pour débuter le tricot ou le crochet



Quoi de mieux que d’avoir toutes les cartes en mains pour démarrer un nouveau projet ?



Les Kits Happywool.com permettent à tous les novices et débutants de plonger dans un monde de créativité sans limite. Une petite peluche lion en crochet, une écharpe et des mitaines léopards, un pull violet en laine... Tout est possible grâce à près de 200 kits pensés et créés avec amour, dans lesquels vous retrouverez :

Toutes les pelotes nécessaires

Toute la mercerie utile pour votre projet

Les explications détaillées pour chaque taille

Une jolie étiquette et une aiguille à laine

En prime pour les Kits réservés aux novices et aux débutants, une vidéo explicative est disponible grâce à un QRCode, pour vous laisser guider tout en douceur.





Les Kits Happywool.com : La solution zéro gaspi



Afin de limiter la surproduction et de répondre à un besoin de personnalisation, les Kits Happywool.com sont fabriqués à la commande. En créant une pièce unique, vous vous assurez de pouvoir la porter pendant des années. Quand bien même vous finiriez par vous en lasser, il est toujours possible de détricoter un ouvrage afin d’en refaire un autre et de lui donner une seconde vie.





Les Kits Happywool.com, le premier pas vers la Wool School



La Wool School, c’est la première école virtuelle de tricot, crochet, et punch needle. Non seulement elle est accessible 24h/24 sur tous vos écrans, mais elle est aussi gratuite et sans engagement.



Sur cette plateforme, vous pouvez retrouver :

Des cours en ligne pensés pour apprendre à tricoter et progresser pas à pas (textes, photos et tutoriels vidéos à chaque étape).

Des techniques en vidéos pour que le tricot et le crochet n’aient plus aucun secret pour vous

Un accompagnement avec Laure, Christine et Myriam qui vous partagent leurs astuces et vous aident à réparer vos erreurs.

La Wool School, c’est LA solution parfaite pour progresser à son propre rythme... Un petit plus pour profiter pleinement des Kits Happywool.com.

A propos de Happywool.com



Happywool.com développe trois marques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel, Pingouin - univers créatif. Deux marques historiques rejointes par PPY – le nouvel incontournable de la mercerie.



En plus de lancer la Wool School - première école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin et 85 références PPY, marques présentes dans 1000 points de vente en France.