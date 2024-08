shopping

Une collection de 500 pièces numérotées

Le 2 mai 2019, il y a précisément 500 ans que Leonardo Da Vinci mourrait à Amboise. Pour marquer le coup, l’entreprise horlogère Col&MacArthur organise le lancement de sa campagne internationale au coeur de la célèbre exposition itinérante "Da Vinci", qui a pris ses quartiers à Liège (Belgique) jusqu’au 12 mai prochain.



Une montre commémorative au design intriguant reprenant les symboles forts caractérisant le savoir de ce génie emblématique : une montre qui tourne à l'envers, le croquis d’oiseaux du codex étudiant le vol des oiseaux, des références au nombre d’or au travers de sa conceptualisation intellectuelle ou encore la suite de Fibonacci en passant par l’homme de Vitruve.



Le 2 mai, la maison horlogère lance officiellement sa collection dédiée au génie de Léonardo Da Vinci, composée de 500 pièces numérotées, au cœur des créations les plus célèbres présentées à l'exposition itinérante 'Da Vinci', actuellement installée dans la ville de Liège (Belgique).





Une montre "Leonardo Da Vinci"

Les équipes de la maison Col&MacArthur ont choisi de développer une montre reprenant des symboles forts, caractéristiques de l’initiateur de la "Seconde Renaissance".



Parce que Da Vinci était gaucher et pour éviter d’étaler l’encre fraiche, il écrivait de droite à gauche, le mouvement de la montre tourne donc dans le sens anti-horlogique, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.



Si la tête de fond est celle de Da Vinci, la spirale à côté s’inspire du célèbre nombre d’or. Les numéros sur le cadran représentent la suite de Fibonacci directement liée au nombre d’or que l’on retrouve dans les œuvres de Da Vinci, parmi lesquelles l’homme de Vitruve.



A 6h, s'affichent les symboles de l’homme de Vitruve représenté en perspective avec un point de fuite au centre du cadran. Cette perspective fait référence au rôle précurseur qu’a joué Leonardo Da Vinci dans la représentation de la Cène achevée en 1498.



L'aiguille des minutes représente une lance, référence à ses qualités d’ingénieur en armement, quant à celle des heures, elle porte en son bout une goutte d’eau, marquant sa passion pour la mécanique des fluides.



Alors que d’autres maitres de l’époque s’illustraient dans la nouvelle architecture, Léonardo Da Vinci se distinguait en tentant de conquérir les airs, une idée révolutionnaire pour l’époque. C’est ainsi qu'il travailla pendant des années à l’étude des oiseaux et leurs techniques de vol, regroupant ses observations dans le "Codex sur le vol des oiseaux" qui vit le jour en 1505. Les oiseaux représentés à 6h proviennent de ce codex de même que, au centre de l’homme de Vitruve, se trouve la vis aérienne, ancêtre de l’hélicoptère.



Enfin, autour du boitier de la montre se trouvent les différents métiers exercés par Leonardo Da Vinci, inscrits en italien et inversés.









A propos de la maison Col&MacArthur



Fondé en 2013 par Sébastien Colen, ingénieur en robotique et électromécanique et Iain Wood, ancien membre de la garde royale de Buckingham Palace, Col&MacArthur sert la garde royale de Buckingham Palace depuis plus de 5ans en concevant des montres personnalisées sous une licence octroyée par le Ministère de la défense britannique. La société a depuis renforcé son identité en concevant des montres commémoratives dévoilant des histoires singulières.



Le but ultime du fondateur et CEO, Sébastien Colen, est de préserver la mémoire de nos pères : "Honorer ces grands Hommes qui jadis se sont distingués pour de nobles causes est primordial. Il est important de se souvenir d’où nous venons et les moments fort dans l’histoire de l’humanité qui ont façonnés la société actuelles."



Les valeurs de Col&MacArthur sont basées sur la fierté et l’héritage où l’insigne et la gravure personnalisés garantissent une passation intergénérationnel, légitimant le cerf, emblème de la marque, qui dans la mythologie celtique renvoie à la résurrection dans un cycle infini.



Plus d'informations : https://colandmacarthur.com