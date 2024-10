emploi



Depuis début 2019, la formation d’Accueillant Éducatif proposée par le CFPPE est enregistrée au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) par arrêté du 27 décembre 2018. Le CFPPE est à ce jour, le premier certificateur d’un titre professionnel de niveau BAC dans la petite enfance.



L’Accueillant Educatif a été créé en 2013 et à ce jour, 8 promotions ont déjà été formées. Ce titre vise à former des professionnels autonomes et compétents en établissement d'accueil du jeune enfant et à domicile, dans la mise en œuvre d’un projet éducatif visant l’accompagnement des enfants de 0 à 6 ans ainsi que leur famille, dans les processus individuels et collectifs d’apprentissage et de croissance.



Cette formation est accessible en formation initiale, en alternance ou par la validation des acquis de l'expérience (VAE).





Les enjeux de cette formation



Cette formation permet à l’accueillant éducatif de développer son autonomie dans le travail au sein d’une équipe ou en exercice isolé. Elle renforce sa capacité à prendre des initiatives pour assurer un accueil individualisé de chaque enfant en favorisant son bien-être.



L’accueillant éducatif est apte à accueillir et accompagner l’enfant, dans un environnement adapté, et d’assurer son éveil en toute sécurité dans le respect de son propre rythme, mais également d’accueillir et d’accompagner sa famille.



Il entretient des liens directs avec la responsable pédagogique de la structure, et peut être force de propositions. L’accueillant éducatif est alors capable de prendre en charge intégralement et de façon fiable les jeunes enfants, en l’absence de direction ou de supervision.





L’accueillant Educatif



Raul Minuzzo est Accueillant Educatif au sein d’une micro-crèche du réseau Les crèches de Tilio. Il a suivi la formation d’Accueillant Educatif en 2017 : "Cette formation est essentielle si l'on veut travailler avec les enfants, d’autant plus qu'en structure petite enfance les professionnels sont amenés à comprendre la communication non verbale autour du jeune enfant qui ne parle pas encore. La formation d'accueillant éducatif apporte un réel enrichissement théorique grâce à son contenu. Cette formation m’a apporté beaucoup de connaissances dans les différents domaines de la petite enfance, plus particulièrement des connaissances relatives à la psychologie enfantine. De plus, certains sujets m'ont donné envie d'en connaître davantage à travers des livres et supports vidéo."





Cérémonie de remise de diplômes



Le 5 mars 2019 aura lieu à 19h la remise de diplômes du Titre Professionnel d’Accueillant Educatif à l’Hôtel du Département 1 Place du Quartier Blanc 67000 Strasbourg. C’est entouré des différents acteurs qui ont contribué à la réussite de cette formation (La Région, Pôle Emploi, OPACALIA, AGEFOS et bien d’autres) que le CFPPE diplômera ses apprenants pour finir autour d’un cocktail pour célébrer cet évènement.



Pour cette occasion, les journalistes sont également conviés à cette cérémonie à partir de 19h.



Plus d'informations : www.cfppe.fr