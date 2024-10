entreprises







En forte croissance, le secteur de l'ordinateur quantique ne propose pas encore à ses clients une puissance de calcul suffisante pour la variété des applications prévues - développement de nouveaux médicaments, cryptographie, amélioration de l’efficacité des processus industriels, réduction des émissions de CO2 dues aux transports, simulation météorologique et climatique.

Un ordinateur classique exploite des données stockées sous forme de bits, avec deux états possibles seulement (0 ou 1).

Au contraire, un qubit de l’ordinateur quantique est contrôlé sur une multitude de superpositions possibles des états 0 et 1 (ou plus). Plusieurs qubits de l’ordinateur quantique sont intriqués entre eux pour former un système lié duquel doit émerger un très grand volume d’information.

Pour les physiciens, la clef de l'augmentation de la puissance de calcul de l’ordinateur quantique est d'augmenter le nombre de qubits qui participent à l'intrication avec succès.

A ce stade, aucun standard de technologie ne s'est encore imposé au niveau international.





La technologie de Crystal Quantum Computing



Fondée en 2021 par Dr. Quentin Bodart, puis rejointe par Dr. Luca Guidoni, Crystal Quantum Computing développe un ordinateur quantique universel, utilisant la technologie des ions piégés en état de Rydberg. Les ions sont capturés dans un piège électrique oscillant et interagissent via des portes quantiques rapides basées sur l'interaction dipolaire entre états de Rydberg.



Cette approche innovante possède des avantages intrinsèques par rapport aux technologies concurrentes, en particulier en ce qui concerne la vitesse des processus d’intrication. Elle vise à offrir sur le long terme des capacités de calcul nettement supérieures.





A propos du partenariat entre ADVANS Lab et Crystal Quantum Computing



Quentin Bodart, PDG de Crystal Quantum Computing : "Nous sommes heureux d’accueillir ADVANS Lab et nous sommes impatients de profiter de leur expertise technologique reconnue pour le développement de certains éléments de notre ordinateur quantique à ions piégés."

Jean-François Béraud, directeur d’ADVANS Lab, ajoute : "En investissant dans la technologie quantique de nouvelle génération de Crystal Quantum Computing, nous réaffirmons notre engagement à repousser les limites du possible grâce à des solutions qui ont le potentiel de transformer radicalement des secteurs clés comme la santé, la cybersécurité et l'environnement. Crystal Quantum Computing incarne l'avenir du calcul intensif, nous sommes fiers de contribuer à cette révolution technologique."

A propos de Crystal Quantum Computing



Crystal Quantum Computing est une start-up certifiée deeptech par BPI France, incubée au sein de la pépinière d’entreprises de Télécom Paris et membre du pôle de compétitivité Systematic. Elle est lauréate depuis juin 2024 du concours Innov'up Leader Pia de la région Île-de-France.



Son objectif commercial est de vendre un service de calcul quantique sur le cloud (Quantum As A Service). A plus long terme, elle réalisera ensuite des ordinateurs quantiques transportables intégrés que ses clients pourront déployer sur site, au plus près de leur centre de données.



Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://www.crystalqc.io





A propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group – participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes, partenariat avec un hackerspace (Sophia Hack Lab) et programme d’accélération de startups.

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.

Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://www.advans-lab.com/fr



