Un acteur majeur du fitness mondial

Fondé en 2002 aux Etats-Unis, Anytime Fitness s'est imposé depuis comme l'une des plus grandes chaînes de fitness au monde, figurant au premier rang du secteur en termes de nombre de sites, avec 5386 répartis à travers 45 pays (chiffre septembre 2024).



Après avoir concentré son développement en Amérique du Nord et en Asie, l'enseigne s'est tournée vers l'Europe en 2019, avec notamment des implantations au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne. L'arrivée d'Anytime Fitness sur le marché français s'inscrit ainsi dans le prolongement de cette stratégie de développement.



"L'absence d'Anytime Fitness en France était une sorte d'anomalie, alors que l'enseigne était déjà présente sur de nombreux marchés européens, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et le Benelux. Mais il fallait se laisser le temps de trouver le bon partenaire pour la marque", indique Matt Burgess, président d'Anytime Fitness France.





La France : un marché à fort potentiel de croissance



Bien que le marché français soit déjà structuré, avec la présence de plusieurs grandes marques de fitness sur le territoire, le taux de pénétration reste encore relativement faible par rapport à ses grands voisins européens. Il était ainsi de 8% en 2023, contre 9% en Italie, 12% en Espagne, 14% en Allemagne ou 18% au Royaume Uni (source : Deloitte / Europe active - European Health & Fitness Market Report 2024).



"A 8% en 2023, la pénétration d'abonnements fitness en France est encore faible par rapport aux autres grands marchés européens. Pour chaque 1% de pénétration supplémentaire, la France doit ajouter 600 clubs du type Anytime Fitness sur son territoire. Nous estimons donc qu'il existe un potentiel pour plusieurs centaines de clubs Anytime Fitness en France", analyse Matt Burgess.





Un concept urbain alliant innovations, proximité et accessibilité

Vitrine de la marque en France, la première salle, implantée à Villeurbanne, près de Lyon, est le reflet de l'esprit Anytime Fitness. Accessible 24h/24 et 7j/7, le club s'étend sur 537 m² et dispose de plusieurs zones d'entraînement. Le personnel sera présent sur place du lundi au vendredi, de 10h à 20h, et le samedi de 9h à 13h. En dehors de ces horaires, la sécurité du club sera assurée par une surveillance rigoureuse depuis un centre de contrôle.



Les adhérents pourront bénéficier des dernières innovations en matière de fitness, d'un accompagnement personnalisé, ainsi que d'un large éventail de cours collectifs.

Le concept développé par Anytime Fitness repose ainsi sur des clubs à taille humaine, d'une superficie variant entre 450 et 600 m², situés en milieu urbain et ouverts 24h/ sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

"Notre modèle s'appuie sur des clubs de proximité, situés dans des quartiers où vivent ou travaillent nos membres", indique Matt Burgess, "il s'agit de se démarquer des grandes usines de fitness, pour proposer des espaces conviviaux et accessibles, permettant d'accompagner nos adhérents tout au long de leur parcours pour mieux atteindre leurs objectifs".





3 ouvertures avant 2025 pour lancer la commercialisation sur le marché français



Après Villeurbanne, en septembre, la marque poursuivra son déploiement en France avec les ouvertures de deux autres clubs pilotes à Nice, en octobre et Colombes, en décembre.

"L'ouverture du club de Villeurbanne est une étape importante pour Anytime Fitness en France. Ce club pilote est le premier d'une série prévue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et à travers tout le territoire", souligne Matt Burgess. "Ce premier club pose les bases de notre projet de développement, ouvrant la voie à d'autres franchisés pour qu’ils puissent à leur tour se lancer et prospérer. Lorsque nous ouvrirons les clubs de Nice et de Colombes dans les prochains mois, nous pourrons alors accueillir les franchisés de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Ile-de-France, et leur montrer ce qu'est Anytime Fitness, pour petit à petit, couvrir toute la France".





Plus d'informations : https://www.anytimefitness.fr