Le château Fougas



Le Château Fougas est une propriété viticole de 22 Ha certifiée en bio et en biodynamie. Son Terroir est planté de vignes depuis le XVIII siècle. Composé d’argiles bleues et fines s’étendant sur un soubassement de calcaires, il produit des vins aux tanins soyeux raffinés et au nez de violette qui en font le leader de son Appellation.



La Cuvée Château Fougas "Forces de Vie", en hommage à la biodynamie, exprime toute la quintessence de son Terroir.





Le Groupement Foncier Viticole (GFV Fougas)



Le Groupement Foncier Viticole Fougas permet de devenir copropriétaire d’une parcelle de vigne au Château Fougas (AOC Côtes de Bourg), et d'accéder à un investissement bio sûr et rentable.



Une part de 2 900 euros assure une rentabilité de 8% de l'investissement initial

Chaque année, quels que soient les aléas climatiques, les investisseurs reçoivent 12 bouteilles de Château Fougas Forces de Vie, un vin bio et biodynamique prestigieux

Propriétaire à vie de sa parcelle, l'investisseur bénéficie de nombreux avantages fiscaux

Les terres du groupement foncier viticole (GFV) sont confiées en fermage reconductible au Château Fougas qui s’occupe de tous les travaux viti-vinicoles, de la mise en bouteille jusqu’à l’expédition du vin.

En tant que copropriétaire, l'investisseur devient l’Ambassadeur de son Vin et de son Terroir et peut partager sa passion de la terre et du vin avec ses associés à l’occasion de rencontres annuelles. C'est aussi l'opportunité de tisser une relation privilégiée avec les vignerons, à qui il confie sa vigne en fermage.



Le mot du vigneron : "Pour nos vins nous voulons une expression de Terroir, nous recherchons la violette plutôt que le goudron et le raffiné plus que le concentré… Loin de la mode mais près de la Terre nous nous attachons à l’authenticité qui donne des vins doux fins et élégants, riches de beaux arômes d’épices et de fruits" . Jean-Yves & Michèle Bechet, propriétaires du Château Fougas.





Château Fougas

33710 Lansac, France

Site : www.fougas.com / www.fougas.fr