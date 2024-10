entreprises

Ce rapprochement permet de créer un ensemble qui regroupe plus de 170 collaborateurs dont 80 dans le domaine des RH : Sourcing specialists, Talent Acquisition Specialists, Chefs de projets, Consultants et Psychologues du Travail. Les équipes sont réparties sur 2 plateformes de sourcing à Montigny-le-Bretonneux (78) et à Marseille (13), un Pôle Conseil et Innovation à Paris (9 ème) et des bureaux à Bordeaux, Toulouse, Tours et Lille.



Jean-Jacques Durizy, Directeur Général et fondateur de TALENTPEOPLE, dirigera la nouvelle entité accompagné d’Aymeric OUIZILLE, Arnaud LACASSAGNE fondateurs de Win[id] et Carole GUYOT- SIONNEST, Directrice des Opérations TALENTPEOPLE.



"Ensemble, TALENTPEOPLE et WINID disposent d’une solution globale, unique sur le marché, qui permet d’accompagner les Directions RH et Commerciales dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de transformation RH", précise Jean-Jacques DURIZY. "Nos solutions s’étendent de l’ingénierie des processus recrutement jusqu’à l’accompagnement des collaborateurs de nos clients".



TALENTPEOPLE et Win[id] sont aujourd’hui parfaitement complémentaires tant sur les secteurs d’intervention que sur les métiers gérés ou les solutions proposées à leurs clients.



TALENTPEOPLE s’est développée principalement sur les secteurs et métiers de l’Assurance, de la Mutualité et de la Prévoyance, la Distribution spécialisée, le Luxe, le Ferroviaire, l’Automobile et l’Aéronautique. TALENTPEOPLE a créé également des solutions spécifiques dans le recrutement, l’évaluation et l’accompagnement de commerciaux ainsi que dans la gestion complète de campagnes d’Alternance et de Stages.



De son côté Win[id] est présent auprès d’acteurs reconnus des secteurs du Conseil / IT, du Retail, de la Banque, de l’Ingénierie et de l’Industrie et a connu une croissance exponentielle depuis 3 ans grâce à des solutions développées "on site", au plus près des équipes Talent Acquisition de ses clients.



"WINID a vu le jour en 2016 pour répondre à un besoin client" précise Aymeric OUIZILLE, Président de Win[id] "Aujourd’hui en rejoignant TALENTPEOPLE, nous allons passer à un stade d’industrialisation de nos processus et solutions".





A propos de Talentpeople



TALENTPEOPLE, filiale du groupe Ergalis, est le spécialiste français des solutions externalisées d’acquisition et de gestion des Talents. Depuis 2004, les équipes TALENTPEOPLE prennent en charge certaines étapes clés ou l’intégralité des processus RH et recrutement de grandes entreprises, ETI et PME en forte croissance, Start Up et établissements publics.



TALENTPEOPLE se développe par croissance interne (ouverture de bureaux à Bordeaux en 2014 et Toulouse en 2017) et externe (intégration de SELEXENS en 2015, d’Action Assistance en 2016, de WINID en 2018).



TALENTPEOPLE intervient dans 4 domaines principaux :

- RPO On et Off Site : externalisation des processus recrutement, campagne de recrutement en nombre, gestion externalisée de l’alternance et des stages

- Web Hunting : Sourcing et évaluation à distance

- Accompagnement des forces de vente : recrutement, évaluation, animation

- Talent Management : Assessment centers , Coaching et formation (marque LEKTIO)

Pour plus d’informations : www.talentpeople.net



A propos de WINID



Win[id] est un cabinet de conseil en Talent Acquisition créé pour accompagner les services recrutement dans l’ensemble de leurs problématiques, qu’elles soient liées au sourcing, la volumétrie, la pénurie, la marque employeur, le campus management, l’innovation…



Une équipe de 37 collaborateurs accompagne des groupes de forte envergure (ESN, Industrie, IT, Service, retail...) qui ont fait le choix de l’externalisation de tout ou partie de leur Talent Acquisition avec Win[id] grâce à 3 solutions principales :

- SOURCING Off Site : une plateforme unique de sourcing basée en France, équipée de l’ensemble des outils de sourcing et formée aux dernières technologies de recrutement,



- RPO On Site : des Talent Acquisition Specialists implantés chez nos clients chargés de produire et transmettre leur expertise et notre savoir-faire et des Directeurs de Projets garants des process,



- TALENT : un cabinet de chasse interne dédié aux missions qui nécessitent une approche particulière.

Et une palette de services et outils qui font de Win[id] un expert du Talent Acquisition : Diversité, Cooptation, Marque employeur, Formation, Campus Management, Impatriation, Régie,...



Pour plus d’informations : www.winid.fr