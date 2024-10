shopping

Le principe



Evermeille.com c'est un site de ventes privées, spécialisé dans les marques responsables, qui se distinguent à la fois par leur mode de fabrication et par la composition de leurs produits.



Concrètement, Evermeille.com propose régulièrement une nouvelle sélection de marques responsables, présentes sur le site pour une durée déterminée. Les produits mis en vente par ces marques à l’occasion des ventes privées sont disponibles en quantité limitée, et les prix sont réduits.



Toutefois, il ne s'agit pas de destockage de masse. Les réductions proposées, de -20% à -40%, sont possibles car certaines marques ont un surplus de stock, changent de packaging, ou encore veulent se faire connaître.





Transparence et consommation responsable



- Permettre aux personnes qui souhaitent consommer des produits plus responsables et donner du sens à leur consommation (soit 62% des français en 2018 selon l’institut d’études Kantar) de le faire grâce à des prix plus avantageux, et de découvrir de nouvelles marques.



- Assurer un maximum de transparence sur les marques et les produits proposés.





A propos d'Evermeille.com



Après une carrière dans le marketing, Annabelle Clain s'est lancée dans le projet Evermeille.com dans le but de permettre à tous de consommer de façon plus responsable et d'être plus conscients de notre impact au quotidien sur la planète, et sur notre avenir.



Pour se faire, Annabelle Clain déniche de jolies marques et négocie avec elles pour que les clients du site puissent profiter des meilleurs produits aux meilleurs prix. Toutes les marques sélectionnées sont engagées et responsables d’une manière ou d’une autre (fabrication française, production bio, circuits courts, …), et pratiquent des prix justes.



Plus d'informations : www.evermeille.com