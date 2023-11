culture

« Pourquoi ça fait « mieux » de dire qu’on écoute de la musique classique plutôt que du zouk ? Pourquoi dire qu’on vit à Paris, c’est mieux que dire qu’on vit à Auvers-le-Hamon ?

Pourquoi une petite fille déguisée en Spiderman, ça amuse, alors qu’un petit garçon déguisé en Fée Clochette, ça cloche ?

Pourquoi le mot « entrepreneur » est-il davantage pris au sérieux que « entrepreneuse » ? Pourquoi ne dit-on pas « homme de ménage » ?

Pourquoi, dans l’imaginaire collectif, un chirurgien est forcément un homme, et une secrétaire, forcément une femme ? Pourquoi toutes ces échelles de valeur ? » (Extrait de l’ouvrage)

Dans un monde où l'écoute de la musique classique est perçue comme supérieure au zouk, où être parisien est plus valorisé qu'être de la campagne, et où les stéréotypes de genre persistent, le nouvel ouvrage de Tania Gombert, en collaboration avec la journaliste Clotilde Boudet, aborde des thèmes aussi variés que provocateurs pour remettre en question les jugements de valeur qui imprègnent notre culture.









« aborde avec beaucoup de finesse et d’engagement la valence différentielle : racisme, féminisme et capital culturel » Anne Cécile Sarfati - Présidente de ACTUALLY, femmes Forbes 2020, membre du conseil d’administration d’ONU Femmes France, membre du CA des Entretiens de l'Excellence.

« Le monde est injuste, et alors ? : l'essai qui décortique les stéréotypes pour les combattre » Daniel Chollet - Journaliste - SEHP Publihebdos

Le livre coup de cœur de la rentrée 2023 de l’association diplomatie féministe

Née à Madagascar et élevée dans la campagne sarthoise, Tania Gombert n’avait pas le profil idéal pour devenir une cadre supérieure. Femme, non-blanche et pauvre, elle cumulait les obstacles pour arriver à ses fins. Aujourd’hui, tout semble lui sourire. Pourtant, elle reste habitée par une rage profonde.

Dans cet ouvrage, l’autrice part en quête des racines de cette colère politique que les transfuges de classe sont nombreux à connaître. Comment le racisme, le sexisme, et les dynamiques de classe ont-ils créé les valeurs morales qui traversent notre société ?

Avec Le monde est injuste, et alors ? Tania Gombert propose, avec la journaliste Clotilde Boudet, un essai qui sonne comme un message d’espoir au sein d’une société paralysée par les a priori et l’entre-soi.

