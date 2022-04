culture





Edition de 2010 à Hazebrouck 1,5 millions de vues sur Youtube



Une chorégraphie géante pour les enfants soldats

Un "happening" chorégraphique réunissant plus de 1000 danseurs aura lieu le 24 avril 2022 à la Louvière en Belgique. Chorégraphié par le danseur français Rashead Amenzou, déjà sollicité en 2010 par France Télévision pour un événement similaire en soutien à Stephane Taponier et Hervé Ghesquière, alors détenus en Afghanistan, ce rassemblement, organisé en collaboration avec l'association Wapa, a pour but de sensibiliser le grand public sur le sort des enfants soldats.





Plus de 1000 danseurs issus de 50 écoles de danse

Calqué sur le modèle du rassemblement orchestré par Rashead Amenzou en 2010, cette chorégraphie d'inspiration hip hop d'une durée de 4 minutes 30 réunira plus de 1000 danseurs amateurs, agés de 7 à 77 ans, originaires de Belgique et du nord de la France.

A propos de Rashead Amenzou

Rashead Amenzou, recordman du monde de headspin (tournoiements en équilibre sur la tête) est un danseur hip hop, chorégraphe et auteur du livre "Zoom, l’univers de la danse hip hop".



Vidéo : https://youtu.be/iAz7L0kc4MY



A propos de WAPA

WAPA (War-Affected People’s Association) lutte contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour leur réintégration au sein de communautés renforcées. Au Sud, WAPA collabore avec des partenaires locaux dans des pays post-conflit ou en transition vers la paix et finance leurs programmes de réintégration. Au Nord, WAPA mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur la problématique des enfants soldats afin de mettre fin à leur recrutement ((prévention, démobilisation, réintégration). www.wapainternational.org/fr.



A propos de Central

En phase avec l'actualité de la création contemporaine, le Théatre Central présente à un large public, une programmation de spectacle vivant le plus éclectique et le plus diversifiée possible. Plus qu’une simple succession d’accueils d’artistes ou de compagnies, le Théatre Central mise en permanence sur les contenus des spectacles en tant qu’outils de réflexion, d’analyse et de développement. www.cestcentral.be.