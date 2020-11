culture

Samedi 14 novembre, c’est #LEPDF ou LE PAS DÉCONFITS FESTIVAL n°002, 1er festival 100% digital, 100% live et 100% aquitain filmé à LA COUVEUSE À FILMS, le « Little Hollywood bordelais ».

UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE POUR #LEPDF 002 :

: musique irlandaise nerveuse, énergique, fiévreuse en direct de Dublin - https://www.facebook.com/julienlokoofficiel MATRASS : une sorte de rock-fusion porté par un groove appuyé et une voix aussi puissante qu’envoûtante, des textes à l’unisson qui vous emmènent vers une véritable libération des énergies. - www.facebook.com/pg/matrasstheband

Musiques, théâtres, cirque, opéra... le PAS DÉCONFITS FESTIVAL est consacré à des artistes de spectacle vivant aquitains et ne diffuse que des créations.



#lePDF est organisé par CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION, ARTEDI, BUSKING et l’association LES AMIS DE LA COUVEUSE À FILMS, toutes 4 des structures de Nouvelle Aquitaine.



Les programmes sont diffusés grâce à la technologie QUANTEEC, solution de streaming développée à Bordeaux.



#lePDF accessible gratuitement pour les internautes avec contributions volontaires comptabilisées en direct : « le téléthon de la culture aquitaine » !

Des spectacles de qualité, bien filmés et accessibles à tous. Des artistes qui jouent enfin et sont payés. Se déconfiner en digital...

« #lePDF est une initiative de réinvention de l’économie, de la culture et de l’économie de la culture » déclare Éric Deup, un des organisateurs de ce festival digital, « le but est clairement de distraire intelligemment les confinés en faisant revivre le spectacle vivant dans tous les sens du terme : refaire du live et trouver un modèle économique viable pour ce spectacle forcément digital. »

contact presse

Éric DEUP – CHICKEN’S CHICOTS PRODUCTION & LA COUVEUSE À FILMS

05.56.86.63.69

communication@chickenschicots.fr

