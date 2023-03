culture







Trois évènements pour commémorer les 45 ans de la disparition de Claude François

Le vendredi 10 mars 2023 à 18 heures, le Club officiel Claude François organise une soirée exceptionnelle au siège de la SACEM, en présence de Serge Perathoner, président du conseil d'administration de la SACEM et de Cécile Rap-Veber, directrice générale-gérante de la SACEM, ainsi que de nombreuses personnalités du monde du spectacle et des médias. Vline Buggy, pour les 60 ans du tube "Belles, Belles, Belles" et Jacques Revaux pour les 56 ans de "Comme d'habitude", seront également mis à l'honneur. S'en suivra, à 18h45, la diffusion en avant première du film documentaire d'Alexandre Piot et Emmanuel Breton "Claude François comme vous ne l'avez jamais vu". La soirée sera clôturée par un cocktail offert par l'association.

Le 11 mars 2023 à 10h30 une cérémonie religieuse sera célébrée par le Père Olivier Teilhard de Chardin en la chapelle Sainte Bernadette, Place d'Auteuil (Paris 16e), en présence de la famille de l'artiste et de personnalités du monde de la culture et du spectacle.

Le 12 mars 2023, à partir de 14 heures au Moulin de Dannemois (91), l'ancienne demeure de Claude François, aura lieu la dédicace du livre "Cloclo et moi" par l'auteur Neilo Feel, dit Nanou, dernier batteur de scène de Claude François.





A propos du Club Claude François officiel

Le Club Claude François officiel est une association regroupant 600 membres, qui oeuvre depuis 30 ans pour faire perdurer la mémoire de Claude François. Le Club travaille en étroite collaboration avec Claude et Marc François, les enfants de l'artiste, qui soutiennent ses actions. L'association édite un magazine trimestriellement auquel ont déjà collaboré de nombreuses personnalités : Jean-Pierre Bourtayre, Jean-Claude Petit, Didier Barbelivien, Annie Philippe...

Par ailleurs le Club a été à l'initiative de plusieurs évènements marquants en hommage à Claude François : pose d'une plaque commémorative boulevard Exelmans (Paris 16e), pose d'une plaque commémorative au Moulin de Dannemois, inauguration de la place Claude François (Paris 16e), effigie sur un timbre postal, création d'une statue de cire au Musée Grévin, exposition de 15 jours à la Marie du 16e arrondissement à Paris en 2003, participations à de nombreux plateaux télé et radio, organisation de deux séjours en Égypte (pays natal du chanteur), création de 5 albums 33 tours vinyle de maquettes et titres originaux (avec l'accord de la SACEM). Le Club organise régulièrement des déjeuners partagés avec les anciens collaborateurs de Claude François.