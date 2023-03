culture







Synopsis - "Épéus" : Un roman d’espionnage captivant et intrigant



Un groupe d'hommes armés prennent en otage les clients d’un palace parisien. Très rapidement, la BRI BAC et le RAID se préparent à intervenir, lorsqu'ils s’aperçoivent qu’ils font face à une attaque d’un nouveau genre.



Un an plus tôt, Gabriel, un retraité du service action de la DGSE, se met au service de Jean Latour, un industriel en vue qui a créé, avec un général en retraite, un service antiterroriste autonome nommé "Épéus". La première mission de Gabriel et de son équipe sera de former trois jeunes issus des "quartiers sensibles" qui seront les premières recrues d'Épéus.



Dans ce roman, Jean-Jacques Richard plonge le lecteur dans un univers complexe et palpitant où la lutte contre le terrorisme est au centre de l'intrigue.



"Épéus"

Auteur : Jean-Jacques Richard

Editions de l'Onde

ISBN : 978-2-37158-345-0

Prix : 19,00 €

Disponible en librairie et sur toutes les plateformes de vente : FNAC, Amazon, Decitre, La Librairie.

A propos de l'auteur



Jean-Jacques Richard est un consultant spécialiste de la sécurité et de l'intelligence économique. Fort de ses 30 ans d'expérience dans des opérations sensibles pour des grands groupes, il est également un conférencier et blogueur renommé sur les thématiques liées à la sécurité.



Retrouvez son actualité sur jeanjacquesrichard.fr





