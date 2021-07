culture

Destins croisés

22 mars 2016 : trois explosions quasi simultanées secouent la Belgique. Les victimes sont nombreuses, l’Occident tremble à nouveau face au terrorisme mené par Daech.





Couverture du roman Intersections

Jean, cadre dans une banque et quadragénaire à la vie routinière, est du nombre des victimes du métro. Il se réveille à l’hôpital sous les yeux d’un ange aux yeux noirs, Sarah, médecin urgentiste.

Karim, universitaire ambitieux et informaticien dans une grande entreprise, rêve d’atteindre le sommet du gratte-ciel et les bras de sa ravissante et très convoitée collègue, Marie-Louise.



Deux hommes aux cultures différentes, pris dans le piège de leurs convictions sociales et religieuses. Dans leur quête d’amour, jalonnée de préjugés et d’incompréhensions, leurs chemins se croisent à une intersection dramatique. Commence alors pour eux un parcours initiatique qui les mènera, tant bien que mal, vers une prise de conscience.

Genèse d’un roman social

Au lendemain des attentats qui frappent Bruxelles en mars 2016, J. Tirari, d’origine maghrébine, se retrouve dans l’absurde position de devoir expliquer à ses collègues et amis le geste des terroristes de Daech, comme s’il était « l’ambassadeur de toute la communauté ».



Bruxellois de mère anglaise et de père tunisien, J. Tirari a baigné toute sa vie dans le multiculturalisme et a toujours été considéré comme le pont entre deux communautés qui ne se mélangent pas. L’auteur déplore : « À Bruxelles, les gens cohabitent seulement, côte à côte. On ne peut pas parler d’intégration. » Amoureux de belles histoires aux happy ends, il ajoute toutefois : « Je crois beaucoup au "Vivre ensemble". C’est cette Europe que je veux voir. »

Orgueil et préjugés

J. Tirari dresse dans ce premier roman le portrait de ses protagonistes avec une grande précision et le recul nécessaire, sans aucun parti pris. Karim, Jean, Sarah, Baptiste, Jocelyne, Abdullah... tous sont portés par leurs croyances et leurs préjugés. Tous évolueront au fil d’un récit qu’on lit presque sans reprendre son souffle.



Dans ce monde où de plus en plus de déracinés doivent s’adapter à un nouveau pays, une culture et des convictions religieuses ou philosophiques différentes, il est plus que jamais nécessaire de chercher à comprendre plutôt que juger. C’est ce que J. Tirari pousse son lecteur à faire à travers ce roman réaliste et puissant.

L’auteur

J. Tirari est un homme de sciences féru de dramaturgie. Diplômé de l’ULB (Université libre de Bruxelles), père de deux enfants et passionné de cinéma, l’auteur belge a grandi dans le nord de Bruxelles. Enfant biculturel, il a eu envie d’écrire sur la difficulté à accepter les différences de culture et de religion, dans une métropole communautariste comme Bruxelles, comme dans n’importe quelle métropole européenne.

Informaticien indépendant, J. Tirari suit en parallèle des cours de cinéma et poursuit son propre rêve.

Son roman Intersections est sorti en Belgique en janvier 2020. Il est désormais disponible dans plus de 7 000 librairies de France, Belgique, Suisse et Québec.



