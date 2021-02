Une loge maçonnique parisienne rend public ses travaux de réflexion

Dans sa collection « Cahiers de Francs-Maçons », les éditions Entremises présentent un livre issu des travaux d’une grande loge maçonnique parisienne. Exceptionnellement, cette dernière rend public ses travaux afin de participer aux débats fondamentaux qui animent la société.

Au travers de l’association Roger Leray, c’est toute une loge maçonnique qui entreprend d’extérioriser ses travaux par la publication régulière de « Cahiers de Francs-Maçons ». Elle propose au public des documents inédits, fruits d'une réflexion collective.





La laïcité, une notion redevenue d’actualité

Les mouvements migratoires de populations, de religions ou même de cultures différentes bousculent les compromis fragiles que nombre de pays avaient pu établir entre l’État, les institutions et la ou les religions historiquement dominantes.

Dans ce « Cahier de Francs-Maçons », la loge Roger Leray questionne la notion de laïcité et invite à réfléchir sur les moyens de faire vivre ensemble durablement des hommes et femmes de religions et de cultures différentes.





Sous la direction de Jean-Francis Dauriac

Jean-Francis Dauriac a été initié à 24 ans au Grand Orient de France et en a été un de ses plus jeunes Vénérable Maître (Président de Loge). Il est le fondateur de la loge Roger Leray et en a été deux fois Vénérable Maître.

Entre 1980 à 1992, Jean-Francis Dauriac fut Secrétaire National, Secrétaire Général, puis Vice-Président du Mouvement Radical de Gauche. Il a également créé et dirigé l’Observatoire de la Démocratie (1988-2008), dans lequel se rencontraient les principaux dirigeants politiques de droite et de gauche, des intellectuels, hauts fonctionnaires et journalistes.

Membre de plusieurs cabinets ministériels dans le Gouvernement de Michel Rocard (1988-1993), il est nommé Directeur de CROUS (1993-2003). Il est alors l’auteur du rapport Dauriac au Ministre de l’Éducation Nationale Claude Allègre (2000), appelant à la création d’un revenu étudiant et proposant la mise en place d’une politique de la jeunesse à partir des dispositifs d’aide aux étudiants.

Reconverti dans le privé, il dirige actuellement plusieurs sociétés immobilières spécialisées dans le logement des jeunes et des étudiants. C'est sous sa direction que sont composés les « Cahiers de Francs-Maçons » aux éditions Entremises.

"La Laïcité, une vocation civilisatrice et universelle"

Editeur : Entremises

Sous la direction de Jean-Francis Dauriac

Prix : 7,95€

Nombre de pages : 94

ISBN : 978-2-492349-05-8

Date de parution : 18/03/2021

Disponible en librairie et dans toutes enseignes de produits culturels multimédia (Fnac, Amazon, etc..)

A propos de la collection « Cahiers de Francs-Maçons »

La collection « Cahiers de Francs-maçons » regroupe les publications de divers travaux d’associations, loges et institutions maçonniques. Ces dernières souhaitent ouvrir et partager leurs travaux avec le plus grand nombre, Francs-Maçons ou non.

Toutes s’interdisent les choix partisans ou partidaires, et toute position sur la gestion courante des affaires publiques.



