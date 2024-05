culture







Un portrait de femme entre les vignes

Avec "Levures Indigènes", Justine Saint-Lô s’interroge sur la nature du vin et la nature des femmes, en suivant le personnage de Béa, ancienne architecte colombienne qui a quitté son pays natal pour devenir vigneronne et défendre des méthodes de viticulture naturelle à Chinon, dans un des fiefs de la viticulture conventionnelle.

Dans l’intimité de sa cave ou dans ses vignes, Béa se raconte mère, femme, entrepreneuse, pionnière. Elle décrit les obstacles traversés mais aussi les désirs et les rêves qui l'animent, autant que les peurs qui l’habitent. Béa ressemble à ces levures indigènes capricieuses avec lesquelles elle nourrit les raisins qu’elle cultive et qui transforment le jus en vin.

Omniprésentes à chaque étape, de la vigne à la cave, organisme clé de la fabrication du vin et donc du succès ou de l'échec de Béa, ces levures sont, à l'instar de cette dernière, perpétuellement en mouvement.



Une coproduction Paper Moon et Ikki Films

"Levures indigènes" est co-produit par Paper Moon et Ikki Films. Ikki Films est une société de production installée à Tours en Région Centre-Val de Loire spécialisée dans l’animation ayant gagné le prix du producteur de la Procirep et de multiples récompenses, dont une nomination aux Oscars en 2018, un European Film Award en 2022 et le César 2023 du Meilleur court métrage d’animation. Paper Moon est une société de production de documentaires installée à Paris et ayant produit des films pour France Télévisions, Arte ou Cine+.





Une campagne de financement participatif soutenue par la Région Centre-Val de Loire



La campagne de financement participatif est hérbergé par Efferve’sens, plateforme animée par France Active Centre-Val de Loire, qui sélectionne entre 6 et 8 projets par saison pour les accompagner dans la réussite de leurs objectifs. Le projet "Levures indigènes" bénéficie par ailleurs de la participation de la Métropole de Tours, de la Caisse d’Epargne et du Crédit Mutuel à hauteur de 2 750 €.



"Levures indigènes" est soutenu par trois chaînes TV régionales (France 3 Centre-Val de Loire, TV Tours et Bip TV), le CNC, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente et l’Agence Ciclic.



La campagne s’est fixé un objectif de financement de 10 000 € pour compléter une partie du budget de fabrication des éléments animés. L’équipe du film cherche également par ce biais à créer une communauté autour de ce projet destiné à une diffusion en festivals et à la télévision.





A propos de Justine Saint-Lô

"Levures indigènes" est le premier long-métrage documentaire de Justine Saint-Lô. La réalisatrice a grandi dans la culture du vin, elle est co-auteure et illustratrice de deux BD ayant pour sujet le vin nature ("Pur jus", en 2016 et "Pur jus vinification" en 2019, aux Editions Marabout).

Justine Saint-Lô : https://justinesaintlo.wordpress.com

Ikki Films : https://ikkifilms.com

La page de présentation du projet sur Efferve’sens :

https://effervesens-centrevaldeloire.org/decouvrez-les-projets/detail/un-documentaire-anime-sur-une-vigneronne-aventuriere