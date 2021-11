culture





"S'expatrier aux États-Unis grâce aux visas d'entrepreneurs", un guide pour que le rêve américain ne se transforme pas en cauchemar



On lit souvent, dans la presse, sur les médias sociaux, les réussites exemplaires de français aux USA, que ce soit dans la cuisine, dans la technologie… Toutefois, les échecs sont aussi nombreux et pourraient souvent être évités par une information préalable de meilleure qualité. Malheureusement, il existe aussi des personnes mal intentionnées qui profitent du rêve américain des autres pour tarifer fort cher des services de médiocre qualité, voire les escroquer.





Un parcours parsemé d’embûches



L’une des méthodes les plus utilisées par les Français pour s’expatrier aux États-Unis est la création ou la reprise d’une entreprise locale qui permet d’obtenir un visa. Le plus fréquemment obtenu est le visa E2, dit "Investor Visa". Toutefois, ce visa n’est qu’un sésame et pas une fin en soi. Le but reste de réussir à vivre correctement dans son pays d’adoption et ne pas se retrouver dans une situation plus difficile qu’en France. Or, le parcours est parsemé d’embûches et croire qu’aux USA, ça se passe “comme en France” est la recette idéale pour avoir de grosses déconvenues. Il faut savoir être humble, se réinventer, oublier les idées préconçues et souvent travailler beaucoup.





Témoignages d'expatriés français



Ce livre est un guide qui va jusque dans les détails les plus pratiques, mais c’est aussi un retour d’expérience à travers les témoignages d’expatriés aux parcours très divers à lire tout au long de l’ouvrage. De Steve et Isabelle qui louent des bateaux et des jet-skis, en passant par Nicolas qui a réussi avec son entreprise de paysagiste après une première expérience catastrophique. Ces témoignages ont été sélectionnés pour illustrer les différentes problématiques que l’on rencontre lorsqu’on immigre aux États-Unis.





Guide pratique des usages américains



Pour la partie plus pratique, le livre évoque la négociation d’un bail commercial, la comptabilité et la fiscalité américaine, mais aussi les relations avec les autres expatriés, l’école, l’assurance santé… Plus de 300 pages bourrées d’informations de premier ordre pour qui est tenté par le rêve américain.





Accompagner les candidats à l’expatriation



Selon l’auteur, Sylvain Perret, le but du livre est de ne plus rencontrer de Français qui ont tout perdu, rentrent en France ruinés et profondément déstabilisés, victimes d’erreurs qui auraient pu être évitées. Parfois, malheureusement, certains sont aussi victimes de vendeurs de rêves qui abusent de l’espoir de ces entrepreneurs et de leur méconnaissance des usages américains.





"S'expatrier aux USA n’est pas une chose facile, mais c’est faisable"



Lors de ses conférences annuelles en France, Sylvain Perret résume la situation ainsi : "S’expatrier aux USA via la création ou la reprise d’une entreprise n’est pas une chose facile, mais c’est faisable. Il faut juste préparer les choses très en amont, vérifier la qualité des intervenants et s’assurer que toutes les sécurités possibles sont en place".





Informations pratiques



Le livre est disponible actuellement en version liseuse sur Amazon.fr (version papier sous peu) et en version liseuse et imprimée sur le site de l’éditeur Librinova.



Prix : version papier : 16,90€, version numérique 9,99€.





À propos de l'auteur



Sylvain Perret accompagne des Français qui s’installent aux USA depuis plus de 10 ans à travers son agence Objectif USA. Il est business broker (intermédiaire en vente d’entreprises), agent immobilier et rédacteur de business plan pour des cabinets d’avocats en immigration. Avant de s’installer en Floride en 2010 avec sa femme et ses trois enfants, il a vécu en France et dans les Caraïbes, où il travaillait dans la banque au contact des entreprises. Il a été élu Président de la Chambre de Commerce Franco-Américaine d’Orlando en 2020.