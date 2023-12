culture

Le vernissage de présentation PRESSE & VIP se tiendra le 11 janvier à partir de 14h.

L'exposition ICONIC PORTRAITS est une curation réalisée sur près de 45 ans de carrière. Elle offre aux visiteurs une opportunité unique de plonger dans le répertoire des célébrités de Baumann, immortalisant les rencontres entre le photographe et des figures emblématiques ayant marqué notre histoire.

L’exposition ICONIC PORTRAITS offre un regard exclusif sur son œuvre, mettant en lumière des moments emblématiques saisis avec une touche artistique personnelle et recherchée. Ses portraits de célébrités françaises, Isabelle Huppert, Coluche, Les Nuls, ou encore Serge Gainsbourg, ainsi que des figures planétaires telles que Sean Connery, Johnny Depp ou Dustin Hoffman, révèlent la profondeur et la sensibilité qui caractérisent son style distinctif.

À partir de 250 €, le premier tirage au petit format offre une accessibilité au plus grand nombre, et offre aux collectionneurs avertis la possibilité d’acquérir un exemplaire unique en grand format à 15 000 € .

CONIC PORTRAITS promet une expérience artistique captivante et ludique par la manière originale et sans complaisance dont Arnaud Baumann a abordé ses modèles. L’exposition se déroulera à la Galerie d'Art du Studio Idan, située au 43 rue Beaubourg, 75003 Paris, du 11 janvier au 11 mars 2024. Le vernissage du 11 janvier se fera en présence de l'artiste et une soirée de clôture se tiendra le 06 mars 2024.

À propos de l’artiste

Arnaud Baumann, né en 1953, amorça son parcours professionnel aux côtés du photographe Xavier Lambours, capturant des moments exceptionnels des coulisses du magazine Hara Kiri et de Charlie Hebdo, immortalisés par le fameux livre « Dans le ventre de Hara Kiri » aux éditions la Martinière. Sa polyvalence le conduisit à collaborer régulièrement avec des publications telles que Libération, Le Nouvel Observateur, Télérama, VSD, Paris Match et Géo ainsi qu’à l’International via la diffusion de son travail par l’agence Sipa. Cependant, c’est dans l’art du portrait que Baumann révéla pleinement son talent.

Entre 1978 et 1983, il a immortalisé les soirées du Palace de Fabrice Emaer, capturant l’esprit de ces moments et nous plongeant dans l'atmosphère électrique d'une époque révolue. Ces photographies ont déjà fait l’objet d’une exposition à la galerie du Studio Harcourt en 2022 ainsi qu’à la galerie d’art du Studio Idan en 2023.

Baumann a consacré une grande partie de sa carrière au portrait, devenant un maître dans l'art de révéler l'essence des personnalités et des acteurs de la culture. Ses images sont marquées par une profondeur et une sensibilité qui capturent l'âme de ses sujets.

Reconnu comme un photographe marquant de sa génération, c'est par la constante remise en question de sa perspective artistique qu'il se distingue. Ses photographies se démarquent par des cadrages précis, des couleurs choisies et des compositions toujours maîtrisées, probable héritage de sa formation d'architecte.

À Propos de la Galerie d'Art du Studio Idan

Située au 43 rue Beaubourg, 75003 Paris, la Galerie d'Art du Studio Idan est une jeune galerie audacieuse qui a ouvert ses portes en avril 2023. Spécialisée dans la photographie d’art, elle s'est distinguée par son engagement à présenter des expositions éclectiques mettant en lumière des artistes talentueux du monde entier. Parmi les artistes précédemment exposés, on compte des noms tels que Dina Goldstein, Brooke Shaden, Louis Blanc ou encore le nouveau talent prometteur : Manon Deck-Sablon. La galerie s'est donnée pour mission de promouvoir la diversité des formes artistiques et de soutenir les photographes contemporains en offrant un espace pour la créativité et l'expression artistique.

