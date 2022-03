culture



Un nouveau site pour faire perdurer l'heritage artistique de Rob Roy



Sur ce nouveau site http://art-robroy.com/ les œuvres ont été classées en six grandes catégories : Marque automobile, Circuit automobile, Pilote, Moto, Souvenirs de Guerre et Divers.

Chaque œuvre est présentée par sa description et ses principales caractéristiques (format, matière, date de création). Plus de 400 sont déjà en ligne. Le site sera alimenté et mis à jour par les informations qui pourraient être transmises par des propriétaires de ces œuvres. Des informations générales sur l’artiste et l’actualité de l’association complètent cet inventaire.



Le nouveau site, en français et anglais, a été développé sur Word Press par Louise Carreno (https://benaki-agency.com).





Un don de plus de 350 oeuvres au Musée National de la Voiture

Après un premier don de 70 dessins illustrant la guerre de 1939-1944 publiés dans « Carnet de guerre », réalisé en 2017 aux Archives nationales, un deuxième don de plus de 350 œuvres liées à l’automobile vient d’être fait au Musée National de la Voiture du Château de Compiègne.

A propos de Rob Roy (1909-1992)

Amoureux fou dès sa jeunesse de l'automobile et du dessin, Robert de La Rivière, dit Rob Roy, n'a cessé de dessiner, de peindre et de croquer tous les événements qui ont traversé sa vie. Passionné de voitures de course, notamment de Bugatti, il dessine pour la première fois en 1930 pour le journal La Petite Gironde à l'occasion du Grand Prix de Bordeaux.

En 1939, il est appelé au sein de la 3e division cuirassée et participe aux combats, en mai et juin 1940, dans les régions de Reims, Vouziers, et Vitry-le-François. Il est capturé par les Panzer SS en juin 1940, à Saint-Didier prés de Saulieu, puis est envoyé en Autriche dans le stalag XVIIB, d'où il s'évade en décembre 1940 pour retrouver sa famille en mars 1941 à Chatou. De cette dramatique et dure période, Robert de La Rivière laisse un carnet de guerre composé de textes, aquarelles et dessins, vivant, coloré et précis.

Après la guerre, Rob Roy sera illustrateur pour de nombreux magazines spécialisés : L'Action Automobile, L'Automobile, etc. On trouve également sa signature au bas de plus d'une affiche de Grands Prix.

Pour accéder à la biographie complète cliquez ici



