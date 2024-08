CLEARSY et MP2018 : "Y participer est une évidence"

Un projet audacieux et exigeant. Un projet participatif, révélateur de nos ressources locales. Un projet fédérateur avec une programmation accessible. Autant de raisons qui ont poussé CLEARSY à s’engager au titre de mécène auprès de l’événement MP 2018. Thierry Servat est Président-fondateur de CLEARSY : "Avec un tel caractère, MP 2018 est une force qui fera rayonner notre région sur le plan national et international. En tant qu’acteur économique né sur ce territoire, y participer est une évidence".

Cinq ans après MP2013, les grandes structures culturelles du département et des représentants du monde économique se sont réunis pour créer un événement artistique inclassable, avec ses huit centres-villes investis par l’art et la création contemporaine. Un événement mobilisant en premier lieu les artistes et les lieux culturels, mais aussi les restaurants, les bars et les commerces.

Un rendez-vous participatif et créatif pour les habitants, les visiteurs, 450 événements organisés et un fil rouge : l’amour. En soutenant ce projet, CLEARSY défend l’audace, l’innovation et l’envie d’entreprendre. Des valeurs qui ont fait d’elle une société à la pointe de l’innovation dans son secteur et dont les produits et systèmes se vendent dans monde entier. Une PME de 120 personnes, en pleine croissance et productrice de richesse au plan local avec 60 emplois pérennes créés sur Aix-en-Provence depuis 2001.

CLEARSY revendique son inscription dans son territoire comme sa responsabilité en tant qu’entité économique dans la société civile. C’est pourquoi elle accompagne depuis de nombreuses années, l’association "Toutes à l’école". Soutenir un projet culturel fédérateur (un million de visiteurs attendus), accessible à tous et participatif avec ses 65 projets collectifs, confirme cet engagement.





