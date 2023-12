culture





Escale de la goélette Tara à Lyon : 6 décembre au 21 janvier 2024 (fondationtaraocean.org)

La Fontaine Enchantée | Fete des lumieres (lyon.fr)

Conférence et exposition "LUMIÈRES VIVANTES, Luciférine et Luciférase sont sur un bateau"



Bateau Le Maquis, 40 Quai Rambaud, 69002 Lyon - Conférence à 20h30 le 8.12.2023 (sur inscription)

En Live Facebook sur les comptes Assolemaquis et AssociationOdysseus3.1 d’Odysseus

Avec :

Introduction par Le Maquis, Odysseus 3.1 et Fondation Tara Océan (Programme de l’Escale à Lyon)

Frédérik Chevallier, biologiste marin - 30min - Lumière Vivante, la Bioluminescence.

Oriana Mazet, cheffe de projet, et Sophie Hombert, CEO d’Aglaé - 15min - Aglaé et la Luminescence végétale.

Martin Colognoli, biologiste marin, artiste, cofondateur de Coral Guardian - 30min - De la Fluorescence des Coraux, l’Humain et son impact sur le Vivant.

Conclusion et échanges dont avec spectateurs Live FB



"Dans les airs, sur terre, dans l’eau, le Vivant végétal et animal produit de la lumière. D’où vient cette surprenante capacité du vivant et pourquoi des organismes créent-ils naturellement la luminescence ? Nous voyagerons des confins de l’océan aux champs de planctons scintillants et coraux fluorescents, avec le témoignage d’experts, eux qui ont observé aux premières loges ce phénomène sous toutes ses formes. Serons-nous un jour en mesure de reproduire ce mécanisme grâce au biomimétisme ? La start-up Aglaé nous partagera son paradigme, elle qui mène des recherches de fond sur l’éclairage par le végétal. Son ambition ? Faire de la luminescence végétale une solution sobre d’éclairage urbain."



Vernissage de l’exposition et Projection Monumentale sur Façade de l’œuvre Takotsubo (Spone-Mario Auburtin/Camille Bajot 2023)

Exposition Luminescence et Fluorescence / We are Corals

Vendredi 8.12 (Vernissage sur invitation),

Grand public : Samedis 9.12 / 16.12 en 2023 et Samedis 13.01 / 27.01 en 2024 : 14h-18

Bateau Le Maquis ainsi que dans l’espace public au 40 Quai Rambaud, 69002 Lyon



Une œuvre d’Aglaé sera présentée dans le bateau en Décembre*.

Des Photos Très Grands Formats de la Fondation Tara Océan seront exposés sur le Quai Rambaud jusqu’en Mars (Photos de Fabien Girardot / Noé et Christian Sardet)

50 photos pour découvrir la luminescence dont 16 œuvres de Martin Colognoli, cofondateur de Coral Guardian, photos issues de sa série « We Are Corals » sur la fluorescence coralienne.



"Venez découvrir la fluorescence des coraux : phénomène étrange et mystérieux de la vie. Au coucher du soleil, durant quelques instants, les impressions colorées changent de manière radicale. Les couleurs chatoyantes des poissons sont masquées pour devenir gris-noir alors que le rose de certains coraux disparaît. Au même moment, ceux-ci se mettent cependant à luire dans des tonalités rouges et vertes fluorescentes. Martin pratique la photographie subaquatique en fluorescence depuis 2011, et reste fasciné par chaque expérience immersive qui se présente à lui. Les coraux alimentent sa quête perpétuelle de nouvelles formes et couleurs."



*Deux autres œuvres réalisées par Aglaé (production Le Maquis) sont au programme officiel de la Fête des Lumières 2023 Ville de Lyon : « Fontaine enchantée et Allée enchantée » à la Roseraie du Parc de la Tête d’Or, du 6 au 10 Décembre La Fontaine Enchantée | Fete des lumieres (lyon.fr)

Evènement Organisé par l’Association Le Maquis et Odysseus 3.1, avec Frédérik Chevallier, Fondation Tara Océan, Martin Colognoli, Aglaé et Spone/Creatmosphere

Association Le Maquis - Sensibilisation à la transition énergétique et à la protection des océans. (lemaquis-confluence.org)

ODYSSEUS 3.1 - Explorer sans peur, éduquer sans reproche (odysseus31.com)

5 types d'activités pour l'escale 2023 de Tara à Lyon (fondationtaraocean.org)

L'univers magique de la luminescence végétale - Aglaé (design-aglae.com)

Martin Colognoli Photographie - Art, Science et Engagement

Peintre Muraliste / Illustrateur / Animateur 2D (onespone.fr)



Avec le soutien technique et financier d’Ikada, d’Eko Studio, de Crystal Clear Partners, ainsi que Laurent Louyer-Creatmosphere (conception et support Gobo et installation électroluminescente autour de la barge) et de Derksen/Epic Lighting (Support Gobo).

IKADA - Agence vidéo & live streaming Lyon & Saint-Étienne - Agence de production vidéo à Lyon et Saint-Etienne

Salle de Réunion Lyon Confluence (69) - Eko Studio - Salle de réunion & espace réceptif d'exception à Lyon Confluence (eko-studio.fr)

https://creatmosphere.com

https://www.derksen.de

https://www.epic-lighting.com