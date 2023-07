culture

« L’absolu » photographies et installations d’écriture Gérard Rancinan & Caroline Gaudriault

Le Dôme, 1 les Verdiannes 33330 Saint-Emilion, France

du 1er août au 20 septembre 2023



Le Dôme, chai d’exception imaginé et conçu par l’architecte Lord Norman Foster pour le vigneron anglais Jonathan Maltus, accueille dans ses lieux l’exposition des artistes Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault à compter du mardi 1 août 2023.

Le choix de ce lieu d’exception n’est pas le fait du hasard.

En 2021, à l’occasion de l’ouverture du chai qui abrite le cru Le Dôme, Gérard Rancinan réalisait le portrait de Jonathan Maltus. Aujourd’hui encore, ce portrait pérenne accueille les visiteurs à l’entrée du bâtiment.

C’est donc très logiquement que l’artiste Gérard Rancinan a été choisi pour exposer ses photographies magistrales de natures mortes, accompagné par l’auteur d’installation d’écritures Caroline Gaudriault au sein de cet écrin au cœur des terroirs les plus prestigieux de Saint-Emilion.

Comme toujours avec Gérard Rancinan, les œuvres photographiques engagent à un voyage dans l’imaginaire et l’esthétisme. Ce parcours est ponctué par des installations d’écrits sur plaque d’acier, créant un dialogue avec l’ensemble.



Les natures mortes sont des histoires assemblées, des objets qui prennent vie sous la main de l’Homme et portent en elles une vision de l’époque, un décalage qui vient nourrir de fantaisie et de poésie la signature patrimoniale de Lord Norman Foster et celle du vignoble de Jonathan Maltus.



L’œuvre photographique et littéraire exposée se fond avec délicatesse dans ce terroir, où natures mortes dialoguent à la perfection avec la nature vivante du vignoble, où les histoires imaginaires complètent les histoires humaines du chai, où l’art se conjugue subtilement avec le vin.



https://maltus.com