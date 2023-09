culture



Seize artistes talentueux proposant une gamme éclectique d'expressions artistiques

Réunissant les œuvres de seize artistes talentueux, aux médiums divers, proposant une gamme éclectique d'expressions artistiques, allant de la photographie à la peinture, en passant par la sculpture et bien d'autres techniques captivantes. Le fond est un travail pertinent et perspicace sur le corps et son rapport dans notre société.



En effet, sous le prisme de l’inclusivité, de la redéfinition des genres ou encore de la désexualisation, le corps devient central pour les questions sociétales actuelles.



Offre aux spectateurs des perspectives nouvelles

La diversité artistique vise à répondre à ces interrogations et offre aux spectateurs des perspectives nouvelles. Si ces approches sont essentielles pour l’art, l’exposition rend également hommage à une représentation plus classique du corps humain qui tend à être relayée au second plan du fait de certains diktats inhérents à certaines pensées contemporaines.



Des photographes renommés

L’exposition est composée de photographes renommés tels que Dina Goldstein, Brooke Shaden ou encore Arnaud Baumann ; d’artistes en pleine ascension comme Louis Blanc, Valérie Evrard ou Raul Diaz ; sans oublier de prometteuses découvertes comme Manon Deck-Sablon ou Charlie Ferraud.

The analog Festival

La sélection minutieuse des œuvres présentées a été orchestrée par le curateur Luc Masson Todeschini, acteur de la scène photographique instantané via “The analog Festival” et la direction de Polaroid-Passion.com. Sa curation est orientée pour proposer des œuvres puissantes, évocatrices et transcendant les frontières de la perception traditionnelle du corps.

Une exposition ouverte à tous et toutes pour célébrer la créativité humaine dans toute sa diversité. Venez-vous immerger dans un monde où l'art devient une extension de l'âme et où les limites de l'expression sont repoussées.



Liste des artistes participants : Arnaud Baumann – Louis Blanc – Graciela Castellano-Saavedera – Marie de Duve – Manon Deck-Sablon – Raul Diaz – Valérie Evrard – Charlie Feraud – Dina Goldstein – Fanny Gosse – Nicolas Maalouly – Luc Masson-Todeschini – Brooke Shaden – Charlotte Skurzak – Idan Wizen – Alain Zimeray

Oeuvres proposées à l’acquisition : de 100 à 7 500 €

Vernissage le 5 octobre 2023

Le vernissage se tiendra le 5 octobre 2023 à partir de 18h00.

Cet événement marquera le début d'un mois de célébration artistique et d'événements au sein de la galerie.

Pour plus d'informations, y compris le calendrier complet des activités : www.lecorpsdanslapeau.idan.fr.

À propos du Studio Idan : Le Studio Idan est un lieu hybride entre la galerie d’art et le studio de photographie de portraits, qui a ouvert ses portes en Mars 2023. Situé au 43 rue Beaubourg dans le 3ème arrondissement de Paris, le Studio Idan est une galerie d’art et un espace consacré à l'exploration artistique et à l'expression créative. En tant que lieu de rencontre pour les artistes émergents et établis, le studio offre une plateforme dynamique pour la promotion de l'art sous toutes ses formes.



À propos de Idan : Idan Wizen est photographe, il est notamment connu pour son projet “Un anonyme nu dans le salon” qui depuis près de 15 ans, regroupe 15 série de photographies de nu artistique et compte plus de 3000 participants.



À propos du Curateur : Luc Masson Todeschini est le président du festival de la photo alternative et analogique, “The Analog Festival” (anciennement EXPOLAROID) qui a fêté sa 11ème édition en 2023, il est également l’administrateur du site référence de la photographie instantanée, www.polaroidpassion.com Sa passion pour la découverte de nouvelles formes d'expression artistique l'a amené à orchestrer des expositions uniques et inspirantes.